Stray Kids encerra turnê mundial e fãs celebram sete anos de Fandom

O grupo sul-coreano Stay Kids encerrou, na última quarta-feira (30) a turnê mundial DominATE após realizar seu último show no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Com capacidade de 72 mil pessoas, o local teve ingressos esgotados e registrou alta demanda para o show de encerramento.

A turnê teve início no dia 24 de agosto de 2024, em Seul, na Coréia do Sul, e passou por 34 cidades ao redor do mundo, somando 54 shows. O Brasil fez parte da agenda do grupo, que realizou dois shows em São Paulo e um no Rio de Janeiro no mês de abril deste ano.

Ao longo da turnê, a presença de palco e a interação dos artistas com o público foram pontos de destaques, juntamente com as coreografias e os efeitos especiais. Em determinados momentos, os integrantes desciam do palco para cumprimentar os fãs próximos à grade.

Aniversário do Fandom

Apesar de ainda ser quinta-feira (30) no Brasil, os fãs já iniciaram as comemorações do sétimo aniversário do Fandom, já que na Coreia do Sul, devido ao fuso-horário, o dia 1° de agosto, data oficial da oficialização do nome STAY, já começou.