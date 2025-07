Homem é preso após invadir e furtar barbearia em Diadema

Na madrugada desta terça-feira (30), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar uma barbearia no centro de Diadema. A ação foi realizada por equipes do 24º Batalhão da PM após o crime ser flagrado em andamento pelo sistema do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).



Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram sinais de arrombamento, mas o suspeito já havia fugido. Com base nas características repassadas via rádio, os agentes iniciaram patrulhamento na região e conseguiram localizar o homem pouco tempo depois.



Com ele foram encontrados diversos objetos furtados, incluindo uma televisão, perfumes, ferramentas e equipamentos utilizados em serviços de beleza. Todo o material foi recuperado e devolvido ao proprietário da barbearia.



O suspeito foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.