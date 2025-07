Conta de luz mais cara em agosto: veja como evitar sustos na fatura

Prepare o bolso: a conta de luz vai subir em agosto! A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) acionou a bandeira tarifária vermelha no patamar 2, o mais alto do sistema, o que significa um custo extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. O motivo? A queda no volume de chuvas, que reduziu a produção de energia nas hidrelétricas e obrigou o país a recorrer às usinas termelétricas, mais caras.

O aumento já começa a pesar no orçamento das famílias e pode até influenciar a inflação oficial, o IPCA, segundo alerta do professor Ahmed El Khatib, coordenador do Centro de Estudos em Finanças da FECAP. “Esse tipo de alta afeta diretamente o consumo doméstico e obriga as famílias a reorganizarem seus gastos”, afirma.



Mas a boa notícia é que, com mudanças simples nos hábitos do dia a dia, dá para aliviar o impacto da conta de luz — e ainda ajudar o sistema elétrico nacional.

Por que a bandeira vermelha encarece a energia?

O sistema de bandeiras foi criado em 2015 para indicar, de forma clara, quando a energia está mais cara.

Com bandeira verde, não há cobrança extra. Já amarela e vermelha (patamar 1 ou 2) indicam condições desfavoráveis de geração, com custos adicionais repassados ao consumidor.



“A vantagem desse modelo é que o consumidor pode se planejar e ajustar o consumo em tempo real, ao invés de ser surpreendido por reajustes anuais maiores”, explica El Khatib.



Como economizar energia sem abrir mão do conforto:

1. Na cozinha e lavanderia

- Use máquina de lavar e secar sempre cheia;



- Evite repetir o enxágue por excesso de sabão;



- Tire da tomada eletrodomésticos fora de uso;



- Evite o modo stand-by da TV, micro-ondas e outros.



2. Na iluminação

- Troque lâmpadas antigas por modelos de LED;



- Aproveite ao máximo a luz natural durante o dia;



- Apague as luzes sempre que sair de um cômodo.



3. No uso do ar-condicionado e chuveiro

- Programe o ar-condicionado para 23°C e só use quando necessário;



- Feche portas e janelas ao usar o aparelho;



- Reduza o tempo de banho e evite o chuveiro elétrico no modo máximo.



4. Com toda a família

- Fale com todos da casa sobre a importância de economizar energia;



- Acompanhe o consumo no app da distribuidora ou pelo medidor;



- Compartilhe essas dicas com amigos e vizinhos — economia é para todos!



O impacto no seu bolso pode ser evitado

Com a energia mais cara neste mês, cada pequena atitude faz diferença. Desligar um aparelho que fica o dia todo na tomada ou apagar a luz do banheiro pode parecer pouco, mas no fim do mês, pode representar dezenas de reais a menos na conta.