Bruna Takahashi e Hugo Calderano estreiam com vitória em Foz do Iguaçu

Embalados após conquistarem o primeiro título juntos, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, de São Caetano, estrearam novamente na chave de duplas mistas do circuito mundial de tênis de mesa. Nesta quinta-feira (31), os mesatenistas iniciaram sua campanha no WTT Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná, com vitória sobre os chilenos Alfonso Olave e Sofia Vega.

Cabeças de chave número dois, os brasileiros venceram por 3 a 0 a dupla que veio da fase qualificatória, com parciais de 11/8, 11/8 e 11/7. O resultado marcou a oitava vitória da dupla em nove partidas disputadas.

“É sempre muito legal jogar em casa, com a torcida. Muito bom ver a energia que a torcida já está trazendo desde cedo, já vieram em peso para torcer pelos brasileiros. Fico muito feliz”, disse Hugo Calderano após o jogo.

LEIA TAMBÉM:

A expectativa é de um desafio mais complicado nas quartas de final. O próximo compromisso será contra o sul-coreano Oh Junsung e a japonesa Miyu Nagasaki, que ocupam a 20ª posição do ranking mundial individual em suas respectivas categorias. Já pela dupla brasileira, Hugo é o número 3 do mundo, enquanto Bruna ocupa a 19ª colocação. O duelo acontece nesta sexta-feira (1º), às 10h.

Ainda nesta quinta, Bruna volta à mesa ao lado de sua irmã, Giulia Takahashi, pela chave de duplas femininas. As irmãs enfrentam Valentina Rios e Sofia Vega, ambas do Chile, pelas oitavas de final. A partida será às 19h20, com transmissão do SporTV e Cazé TV.

Mais destaques de São Caetano

Ao todo, seis atletas de São Caetano participam do torneio. Laura Watanabe já entrou em ação pela fase de qualificação da chave individual feminina e avançou à segunda rodada após vencer Sofia Kano, também do Brasil, por 3 sets a 1 (6/11, 11/6, 11/4 e 11/9). Agora, Laura encara Huang Yi-Hua, de Taipei, na sexta-feira.

A atleta ainda volta à mesa em mais duas ocasiões nesta quinta-feira. Às 17h, disputa a chave de duplas mistas ao lado de Leonardo Iizuka, contra os chilenos Eusebio Vos e Valentina Rios. Mais tarde, às 17h35, joga a chave de duplas femininas com Victoria Strassburger, enfrentando Zhiying Zeng, do Chile, e Su Tsz Tung, de Hong Kong.

Giulia Takahashi, por sua vez, não teve o mesmo desempenho nas duplas mistas. Ao lado de Guilherme Teodoro, foi eliminada nas oitavas de final pelos indianos Manav Thakkar e Swastika Ghosh, em duelo decidido no quinto set: 3 a 2 (8/11, 11/5, 11/9, 9/11 e 8/11).

Nas duplas masculinas, a região também é representada por Leonardo Iizuka, que joga ao lado de Guilherme Teodoro. Eles superaram por 3 sets a 0 outra dupla brasileira, formada por Felipe Doti e Lucas Romanski, com parciais de 11/5, 11/6 e 11/7. Já na chave individual, Iizuka foi eliminado por Lin Yen-Chun, de Taipei, por 3 a 1 (4/11, 4/11, 11/8 e 6/11).

LEIA MAIS: