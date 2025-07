Flamengo x Atlético-MG na Copa do Brasil: possíveis times e onde assistir

No último dia de disputas dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (31), o Flamengo joga em casa, no Maracanã, e busca uma vaga nas quartas diante do Atlético-MG. O jogo acontece às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo de SporTV e Premiere.

O Rubro-Negro chegou às oitavas após eliminas o Botafogo-PB na terceira fase do torneio. Os cariocas venceram o jogo de ida por 1 a 0, e ganharam o segundo jogo por 4 a 2 no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, o time treinado por Filipe Luís é o líder.

Apesar das quatro contratações na janela de transferências, nenhum novo reforço deve estrear pelo Flamengo na partida. O lateral-direito Emerson Royal, o meia Saúl e o atacante Samuel Lino estão regularizados e podem entrar em campo, porém, realizam recondicionamento físico e dificilmente atuarão na noite desta quinta. O meia Carrascal, última contratação, ainda não tem condições legais, já que chegou ao Rio de Janeiro na quarta (30) e assinará o contrato nesta quinta.

Pelo lado mineiro, o cenário é oposto e o Galo chega de três derrotas seguidas na temporada. Derrotado em casa pelo Bucaramanga na Sul-Americana, o time se classificou nos pênaltis às oitavas. Pelo Brasileirão, a equipe também foi batido por Palmeiras e Flamengo nas últimas rodadas.

Neste cenário, integrantes de uma torcida organizada do Atlético fizeram uma manifestação de apoio ao elenco na entrada da Cidade do Galo, antes do embarque para o Rio de Janeiro. O atacante Hulk e o diretor de futebol Victor Bagy conversaram com os torcedores. A estrela do time garantiu que o plantel está focado na decisão contra o Flamengo.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 21h30 (de Brasília).

- Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

- Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (assinatura)

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Cleiton), Viña; Allan, Evertton Araújo, Arrascaeta; Luiz Araújo (Matheus Gonçalves), Bruno Henrique (Cebolinha ou Wallace Yan) e Pedro.

Técnico: Filipe Luís.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera e Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

Técnico: Cuca

