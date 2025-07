Andreense Samuel Lino é regularizado e pode estrear pelo Flamengo

Samuel Lino, atacante nascido em Santo André, foi regularizado pelo Flamengo e já pode estrear pelo clube carioca. O atleta teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na tarde desta quarta-feira (30). O mesmo foi feito com o meia espanhol Saúl.

Apesar da situação controlada, Lino ainda não estará à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo desta quinta (31), contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Mesmo assim, o jogador realizou o primeiro treino com o grupo rubro-negro nesta tarde. Já Saúl passa por fase de recondicionamento físico desde o fim da temporada europeia e deve ficar de fora do elenco por mais tempo.

Emerson Royal, outra nova contratação do Urubu, também está regularizado, mas, durante a coletiva de apresentação oficial, revelou que precisa de um período de preparação física para ficar à disposição da comissão técnica.

Os reforços foram inscritos 24 horas antes de iniciar as oitavas da Copa do Brasil e podem disputas o jogo de volta, na próxima semana, em Belo Horizonte.

LEIA MAIS: