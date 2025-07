Banco Central mantém Selic em 15% e interrompe ciclo de alta

Em decisão unânime, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano, interrompendo um ciclo de alta iniciado em setembro do ano passado, quando a taxa básica de juros estava em 10,50%. A última vez que a Selic esteve acima de 15% ao ano foi em julho de 2006.

Em comunicado divulgado após sua reunião, o colegiado afirmou que o setor externo “está mais adverso e incerto” em função dos efeitos do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que exigiria “particular cautela”. No plano doméstico, destacou que, apesar de “certa moderação no crescimento (da atividade econômica)”, o mercado de trabalho “ainda mostra dinamismo”.

O Copom ainda antecipou que deve manter a Selic no mesmo patamar de 15% na sua próxima reunião, marcada para setembro. Por fim, repetiu que “seguirá vigilante” e que os próximos passos da política monetária “poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue necessário”.

LEIA TAMBÉM:

Nubank abre inscrições para a 4ª edição do Programa de Estágio com mais de 140 vagas nas áreas de Tecnologia e funções Corporativas