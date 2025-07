Nubank abre inscrições para a 4ª edição do Programa de Estágio com mais de 140 vagas nas áreas de Tecnologia e funções Corporativas

O Nubank, anuncia a abertura das inscrições para a 4ª edição de seu Programa de Estágio, com mais de 140 vagas disponíveis para estudantes de diversas áreas.



O programa oferece oportunidades de atuação tanto em times de tecnologia quanto em funções corporativas. As inscrições vão até 19 de agosto de 2025 e são exclusivas para pessoas que residem no estado de São Paulo.



Com duração de um ano, o estágio tem como objetivo proporcionar uma experiência completa e imersiva nas áreas de atuação escolhidas pelos candidatos. O modelo de trabalho é o Nu Way of Working, o formato híbrido do Nubank, que alterna ciclos de trabalho remoto que podem variar de dois a três meses, seguidos de uma semana presencial no escritório de São Paulo. Ou seja, para cada oito a doze semanas de trabalho remoto, uma será realizada presencialmente no escritório. Durante o período do estágio, os participantes terão uma jornada de 30 horas semanais (seis horas por dia).



??Áreas de Interesse



Os candidatos poderão selecionar até duas áreas de interesse, podendo combinar áreas de tecnologia e áreas corporativas, se desejarem. Ou seja, podem optar por duas áreas de tecnologia, duas áreas corporativas ou uma de cada. As opções de áreas disponíveis para o programa de estágio incluem:

Tecnologia

Análise de Negócios: Para aqueles que desejam entender e transformar dados em insights estratégicos para a empresa.

Ciência de Dados: Para quem tem interesse em trabalhar com grandes volumes de dados, aplicando inteligência e análises preditivas.

Engenharia de Software: Para os apaixonados por tecnologia, focados no desenvolvimento de sistemas e soluções escaláveis.

Design: Para aqueles com criatividade e interesse em construir experiências e interfaces inovadoras para os usuários.

Funções corporativas

Finanças: Para quem deseja se aprofundar nas áreas de análise financeira e gestão estratégica de recursos.

Jurídico: Para quem tem interesse em questões legais, regulatórias e de governança corporativa no ambiente financeiro.

Auditoria: Focada em garantir a conformidade das operações e processos internos, com uma visão crítica para a melhoria contínua.

Pessoas & Cultura: Para os interessados em recursos humanos, com foco em gestão de pessoas, cultura organizacional e desenvolvimento de talentos.

Gestão de Riscos & Compliance: Para os interessados em trabalhar com a gestão de riscos e assegurar a conformidade com normas e regulamentos.

Benefícios do programa

Os selecionados para o programa de estágio do Nubank terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui:



Bolsa-auxílio competitiva com o mercado

Cartão Alimentação/Refeição (Vale Refeição e/ou Vale Alimentação)

Benefício de deslocamento (Vale Transporte)

NuCare – Programa de Assistência Psicológica, Financeira e Jurídica

Seguro de vida

Plano Médico

Plano Odontológico

NuLanguage – Programa de Curso de Idiomas

Núcleo – Nossa plataforma de aprendizagem de cursos

Subsídio para trabalhar em casa

Parcerias com academias

Trilha de Desenvolvimento e Acompanhamento

Durante todo o período de estágio, os selecionados terão acesso a uma trilha de desenvolvimento e acompanhamento com o objetivo de aprimorar suas habilidades técnicas e comportamentais, além de garantir uma integração completa ao ambiente de trabalho. A trilha inclui:



Onboarding institucional e da sua área de atuação, para conhecer o Nubank e entender bem seu papel;

Desenvolvimento técnico e comportamental por meio de treinamentos ao vivo, trilhas personalizadas e conteúdos focados em habilidades;

Acompanhamento contínuo da sua evolução, com apoio para o seu crescimento de carreira e metas claras ao longo do programa;

Feedbacks estruturados a cada trimestre, para apoiar seu desenvolvimento com clareza e consistência;

Momentos de troca com a comunidade de estagiários do Nubank, fortalecendo conexões, aprendizados e experiências compartilhadas.

Processo Seletivo

O processo seletivo será 100% online, dividido em quatro etapas eliminatórias. Cada uma delas é adaptada conforme a área de interesse escolhida no momento da inscrição, por isso, os testes, exercícios e entrevistas podem variar de acordo com o perfil de atuação.



Inscrições: Período de inscrição até 19 de agosto de 2025;

Testes Online: A partir de 21 de agosto de 2025, com questões que simulam situações do dia a dia do Nubank;

Desafio Técnico: Em setembro de 2025, com colaboração em exercício prático;

Entrevistas: Entre setembro e outubro de 2025 com os times técnicos e a equipe de recrutamento;

Resultados finais: A partir de novembro de 2025

Elegibilidade

Podem participar estudantes matriculados em qualquer curso superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura) em universidade brasileira, com previsão de formatura entre dezembro de 2026 e julho de 2027. Não há restrição quanto ao curso escolhido. O único requisito adicional é ter inglês intermediário e residir no estado de São Paulo durante o período do estágio.



Inscrições

As inscrições para o Programa de Estágio 2026 podem ser feitas até o dia 19 de agosto de 2025 no site oficial do programa As etapas do processo seletivo serão comunicadas por e-mail, e todas as dúvidas podem ser encaminhadas para [email protected].

