Empresa oferece vaga para porteiro em Santo André; veja como se candidatar

O Grupo Orbenk, especializado em serviços terceirizados, está com vagas abertas para porteiro em Santo André. A oportunidade faz parte de um processo seletivo com 50 vagas no total, que também contempla os municípios de Guarulhos e São Paulo (região do Brás).



A empresa oferece treinamento específico para atuação na área de portaria, incluindo recepção de visitantes, registro de ocorrências e operação de sistemas. A jornada é de 220 horas mensais, com benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, plano odontológico e incentivo à educação.



Para se candidatar, é necessário acessar o site oficial da empresa: https://vagasorbenk.rhgestor.com.br/vagas



O Grupo Orbenk é uma empresa nacional com quase 40 anos de atuação, presente em mais de 470 cidades de 11 estados. Segundo a gerente de Recursos Humanos, Bruna Aiello, a companhia realiza mais de 2 mil contratações por mês, com expansão contínua em São Paulo.



A oportunidade é voltada para quem busca estabilidade, capacitação e entrada no mercado formal de trabalho. As vagas são limitadas e a seleção já está em andamento.