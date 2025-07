Grande ABC tem 1.302 vagas de empregos em centros de recolocação

Quatro das sete cidades do Grande ABC disponibilizam 1.302 vagas de empregos por meio dos centros municipais de recolocação profissional. São postos destinados à indústria, comércio e serviços.

A maior oferta desta semana está na aniversariante São Caetano, que hoje completa 148 anos. São 566 oportunidades de trabalho que podem ser consultadas pelo portal da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br). O candidato deve clicar em Portal do Emprego para conhecer as vagas e formalizar a candidatura caso se enquadre em alguma delas.

Na sequência vem Mauá. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, oferece 404 vagas. São oportunidades em 48 funções diferentes, como retificador CNC, operador de retroescavadeira, confeiteiro, balconista, manobrista, operador de empilhadeira, jardineiro, operador de cobrança, jovem aprendiz, entre outras.

A lista completa das oportunidades e detalhes de cada vaga pode m ser conferidas em https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/. Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – bairro da Matriz).

Em Santo André são 232 vagas abertas. O atendimento ocorre no Térreo 1 da Prefeitura(Praça IV Centenário, s/nº – Centro), de segunda a sexta-feira. Não é necessário agendamento. Basta comparecer com documento de identificação original. Além disso, é possível acessar as vagas e serviços de qualificação de forma online pelo https://portais.santoandre.sp.gov.br/casadotrabalhador/.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema tem 100 oportunidades no Centro Público de Emprego e Renda da cidade nesta semana. São oportunidades para todos os níveis, com destaque para as 15 vagas de aprendiz de alimentador de produção, dez de ajudante geral e dez de recepcionista – além de uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência e quatro de estágio para estudantes de Engenharia Civil e Recursos Humanos. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.