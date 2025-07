ArcelorMittal lucra menos que o esperado e reduz guidance por tarifas

A gigante siderúrgica ArcelorMittal informou nesta quinta-feira, 31, que teve lucro líquido de US$ 1,79 bilhão no segundo trimestre de 2025, bem maior do que o ganho de US$ 504 milhões registrado em igual período do ano anterior. O resultado, porém, frustrou a expectativa de analistas, que previam lucro de US$ 2,3 bilhões, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

O Ebitda da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, caiu 0,1% na mesma comparação, a US$ 1,86 bilhão, superando levemente o consenso do mercado, de US$ 1,85 bilhão.

Já as vendas da empresa caíram 2%, a US$ 15,93 bilhões, mas vieram acima da projeção do mercado, de US$ 15,43 bilhões.

Em função da política tarifária do governo Trump, a ArcelorMittal agora prevê queda de até 2% no consumo de produtos de aço plano nos EUA em 2025. No início do ano, a expectativa era de alta de 1% a 3%.

As tarifas dos EUA também impulsionaram os custos e prejudicaram o equilíbrio entre oferta e demanda no Canadá e no México, detalhou a empresa.

*Com informações da Dow Jones Newswires

**Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado