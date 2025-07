Insper se junta a hub de inovação em Santo André; entenda a parceria

O ecossistema de inovação do Grande ABC acaba de ganhar um reforço de peso: o Insper, renomada instituição de ensino superior e pesquisa, passa agora a integrar a rede de parceiros do Parque Tecnológico de Santo André. A adesão foi formalizada no dia 29 de julho, na sede da faculdade em São Paulo, e promete estreitar os laços entre educação, pesquisa e o setor produtivo.



Com a entrada do Insper, o Parque amplia sua capacidade de oferecer consultorias, mentorias, projetos de pesquisa aplicada e suporte estratégico para empresas e empreendedores da região. A parceria também reforça o modelo de inovação aberta, promovendo o compartilhamento de conhecimento entre academia, empresas e governo.



“Estamos muito felizes com a chegada do Insper, que é uma referência nacional e internacional. Essa parceria eleva o nível do nosso ecossistema de inovação e cria novas oportunidades para toda a cidade”, celebrou o prefeito Gilvan Ferreira.



Conexão prática com o setor produtivo

Para o professor Rodrigo Amantea, responsável pelo Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha do Insper, a colaboração fortalece a rede de inovação paulista.



“Estamos unindo o melhor do Parque com o melhor do Insper. É uma conexão estratégica para fomentar soluções relevantes e sustentáveis para os desafios do mercado”, explicou.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Evandro Banzato, destacou que a nova adesão amplia a qualidade dos serviços oferecidos pelo Parque.



“Nosso bureau de serviços conecta empresas a soluções acadêmicas de ponta. A entrada do Insper reforça essa ponte entre teoria e prática”, afirmou.



Novos desafios, novas soluções

Na mesma semana, o Parque Tecnológico lançou, em parceria com a General Motors do Brasil, seu quarto desafio de inovação aberta. O tema é a aplicação de tecnologias como Inteligência Artificial, visão computacional e sensoriamento inteligente para aumentar a segurança operacional em veículos industriais, como empilhadeiras e rebocadores.



As inscrições estão abertas até 30 de setembro e podem ser feitas pelo site: http://acesse.santoandre.br/GMChallenge4



Um parque em expansão

Desde sua inauguração em 2019, o Parque Tecnológico de Santo André se consolidou como um dos principais polos de inovação da região metropolitana de São Paulo. Com foco em conectar universidades, centros de pesquisa, startups e grandes empresas, o espaço tem sido palco de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável e tecnológico do Grande ABC.



A chegada do Insper representa um novo passo rumo à criação de um ambiente ainda mais colaborativo, onde o conhecimento acadêmico é traduzido em soluções reais para os desafios do presente — e do futuro.