Beleza na Web inaugura primeira loja física no Grande ABC; veja detalhes

A plataforma Beleza na Web, conhecida por seu forte desempenho no comércio eletrônico de cosméticos, inaugura nesta quinta-feira (7), às 11h30, sua primeira loja física no Grande ABC. A nova unidade, localizada no ParkShopping São Caetano, marca a nona abertura da marca no país e faz parte de um plano de expansão que prevê crescimento de 70% no número de lojas até o final de 2025.



Com 85 metros quadrados, o espaço reúne um portfólio de mais de 90 marcas nacionais e internacionais, com layout voltado à experimentação de produtos e curadoria especializada. A aposta no ponto físico, segundo a empresa, é uma forma de aproximar a marca do público e oferecer uma experiência complementar à venda online.



“Essa inauguração fortalece nossa presença em uma região-chave da Grande São Paulo, ampliando o acesso à nossa plataforma e ao portfólio de marcas que os clientes já conhecem digitalmente”, afirma Maria Isabel Miranda, diretora executiva da Beleza na Web.



Promoções de inauguração

A abertura será acompanhada de ações voltadas ao público. Os primeiros 30 clientes que realizarem compras acima de R$ 299 receberão uma mala com produtos da marca. Entre os dias 7 e 13 de agosto, compras a partir de R$ 199 dão direito a participar de uma urna premiada com brindes e cupons. Até o final do mês, clientes que gastarem a partir de R$ 399 ganham uma necessaire exclusiva.



Crescimento no varejo físico

Atualmente, a Beleza na Web tem lojas em São Paulo (Shopping Morumbi, Anália Franco, Moema e showroom na Avenida Brasil), Rio de Janeiro (BarraShopping), Curitiba (Shopping Mueller) e Belo Horizonte (BH Shopping e Diamond Mall). A marca pretende continuar investindo em pontos físicos, especialmente em regiões com forte potencial de consumo.



Fundada como e-commerce, a empresa diversificou sua atuação com iniciativas como o blog Loucas por Beleza, o programa de social commerce Minha BLZ e o serviço voltado a profissionais BLZ Pro. O portfólio inclui itens de cabelo, maquiagem, skincare, perfumaria, bem-estar sexual, saúde e produtos para pets.