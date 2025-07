ETEC Júlio de Mesquita em Santo André conquista 3º lugar em competição nacional de empreendedorismo

Sob orientação do professor Bruno Castro, alunas da ETEC Júlio de Mesquita conquistaram o 3º lugar na competição nacional de empreendedorismo promovida pela ANGRAD. Entre os 220 projetos inscritos, o trabalho se destacou por ter sido o único representante do ensino técnico do país a chegar à final e ser premiado.

A ETEC Júlio de Mesquita, de Santo André, obteve o 3º lugar no IDEAthon TransFORMAR 2025, competição nacional de empreendedorismo organizada pela ANGRAD (Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração). O projeto premiado, Migrantes Integra, foi idealizado por quatro alunas do curso técnico em Administração — Isabelle Silva, Eduarda Santos, Lara Gecov e Júlia Genari — sob orientação do professor Bruno Castro.

Entre mais de 220 propostas inscritas por instituições de ensino de todo o país, em sua maioria universidades, o projeto da ETEC se destacou como o único finalista oriundo do ensino técnico. A proposta inovadora visa promover a inclusão de migrantes e refugiados no mercado de trabalho e na sociedade brasileira, por meio de uma plataforma digital integrada a ações presenciais de acolhimento, enfrentando desafios como barreiras burocráticas e a xenofobia.

“A conquista das alunas mostra a potência do ensino técnico público, gratuito e de qualidade. Elas demonstraram competência técnica, sensibilidade social e espírito empreendedor. Esse é o nosso objetivo: formar cidadãos e profissionais críticos, criativos, éticos e capazes de desenvolver soluções complexas para problemas empresariais e sociais”, destaca o professor Bruno Castro.

O reconhecimento nacional veio acompanhado de um prêmio de R$ 500, que será destinado ao aperfeiçoamento do modelo de negócio social proposto. O projeto também contou com o apoio do consultor Fábio Costa, do SEBRAE-ABC, do coordenador do curso, professor Carlos Martini, e da diretora da unidade, professora Samara Lefcadito, que celebraram o destaque da ETEC em um evento de nível nacional.

“Este é o grande objetivo da ETEC Júlio de Mesquita: fazer com que os nossos alunos apliquem, não apenas no mercado de trabalho, mas também em benefício da sociedade, os conhecimentos adquiridos em nossa escola, por meio da interdisciplinaridade desenvolvida”, comentou Martini.

O IDEAthon TransFORMAR 2025 foi organizado e promovido pela ANGRAD em comemoração aos seus 35 anos de atuação. O evento contou com o apoio do Conselho Federal de Administração (CFA) e do Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP), que comemoram, em 9 de setembro, os 60 anos da profissão de administrador no Brasil.

“Parabenizo a ETEC Júlio de Mesquita, a Direção e Coordenação, pelo excepcional resultado, pois foi o único curso técnico no país a alcançar tal feito. Em particular, reconhecemos a liderança do Prof. Bruno Castro e a equipe de alunas que escolheram um tema de grande relevância, a colocação profissional dos imigrantes e refugiados. Sem dúvida, é uma distinção relacionada à elevada qualidade desta ETEC, parte do Centro Paula Souza”, destaca o Prof. Edson Sadao, Presidente da ANGRAD.

