Projeto de São Bernardo conquista torneio internacional na USP

A ACAFF (Academia de Futebol Feminino) conquistou o bicampeonato da Série Prata da IberCup São Paulo, uma das maiores competições de futebol juvenil do mundo. O torneio foi realizado entre os dias 21 e 27 de julho, na USP (Universidade de São Paulo), ocupando mais de dez campos e reunindo dezenas de equipes masculinas e femininas do Brasil e de outros países.

Representando a cidade de São Bernardo, a ACAFF participou com atletas nascidas em 2011 e 2012, que levaram para casa o segundo título do projeto em três participações. A estreia na competição ocorreu em 2019. Quatro anos depois veio à primeira conquista, em 2023. E no último final de semana o bicampeonato.

Com a conquista, a ACAFF garantiu vaga para a IberCup League, que será disputada em Estoril, Portugal, em 2026. Será a oportunidade de São Bernardo representar o futebol feminino brasileiro em solo europeu pela primeira vez.

“A IberCup é uma vitrine mundial. Participar já é uma conquista, mas vencer com essa garra e união nos enche de orgulho. Estamos formando muito mais do que atletas: estamos formando mulheres fortes e conscientes do seu papel no esporte e na sociedade”, afirma Isaque Guimarães, técnico e fundador da ACAFF.

