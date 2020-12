4 cuidados com o freio para descer a serra em segurança

Da Redação

A descida da serra é um dos trechos mais delicados em um passeio de carro. A região serrana é íngreme e possui alta incidência de chuva e neblina, por isso é preciso ter cuidado redobrado enquanto dirige. Além da manutenção do veículo, em especial sistemas de freios e pneus, que deve ser feita antes de colocar o pé na estrada, é necessário usar os freios da forma correta para que ele não perca eficiência e garanta segurança em todo o trajeto.

Segundo o coordenador de assistência técnica da TMD Friction do Brasil, Raulincom Borges da Silva, existem cuidados básicos que devem ser respeitados durante a descida da serra para evitar possíveis problemas durante a viagem.

Pensando nisso, o Garagem360 e a TMD Friction separaram algumas dicas fundamentais para que os freios do carro sejam preservados e garantam a eficiência necessária. Confira.

Desça com o carro engrenado

Dirigir com a marcha engrenada garante estabilidade, além de oferecer mais eficiência no momento de frenagem do motor. Esse cuidado permite com que o freio não precise ser acionado o tempo todo durante a descida, preservando todo o sistema do veículo.

Utilize o freio motor

Usar o freio em excesso pode ocasionar um grande aumento na temperatura do sistema de freio, é por isso que o ideal é utilizar o freio motor. Através da redução das marchas é possível evitar com que haja uma sobrecarga, preservando todos os equipamentos.

Câmbio manual e automático

No caso de carros com câmbio manual é indicado descer a serra usando a mesma marcha que seria utilizada na subida, para preservar os freios. Já, se o câmbio for automático ele faz essa redução sozinho, porém se a rotação do motor estiver muito baixa é preciso acionar o freio de forma manual através da alavanca de câmbio ou borboletas no volante, quando houver.

Cuidado com a neblina e a chuva

Neblina e chuva quase sempre estão presentes durante a descida da serra, por isso é indicado reduzir a velocidade do veículo, ficar atento às sinalizações da estrada e também manter uma distância segura do carro à frente. Dessa forma além de preservar os freios é possível evitar acidentes.