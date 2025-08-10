Nas páginas e nas telas!

A partir deste domingo (10), às 9h, estreio na tela da Band com um novo programa semanal que tem tudo a ver com os temas que já tratamos por aqui: mais gestão, menos polarização. Em um Brasil ainda tão marcado por disputas ideológicas estéreis e narrativas que pouco tocam na vida real das pessoas, queremos abrir espaço para aquilo que realmente transforma: a boa administração pública. E não há lugar melhor para começar essa conversa do que pelas cidades.

O programa será exibido todas manhã dos domingos, e nasce com um propósito claro: mostrar que é possível fazer diferente. Vamos percorrer o estado de São Paulo para apresentar experiências concretas de municípios que inovaram, romperam paradigmas, enfrentaram desafios e, com criatividade, competência e responsabilidade, conseguiram melhorar a qualidade de vida de sua população. Experiências que podem – e devem – inspirar outras cidades, outros gestores e toda a sociedade.

Afinal, é nas cidades que a vida acontece. É onde o cidadão vive, trabalha, se desloca, estuda, acessa serviços públicos, sente o peso – ou o alívio – da eficiência administrativa. E é também nas cidades que as soluções podem ser mais ágeis, mais próximas, mais efetivas. Por isso, o municipalismo não é apenas uma bandeira política: é uma estratégia de transformação do país a partir da base.

Ao invés de discursos vazios, queremos apresentar resultados. Vamos mostrar cidades que avançaram com programas de inclusão produtiva, com redes de saúde mais humanizadas, com projetos de educação que realmente alfabetizam, com políticas urbanas que recuperam espaços públicos e promovem bem-estar. Cidades que enfrentaram problemas estruturais com gestão técnica, parcerias responsáveis e escuta da população. E, acima de tudo, vamos ouvir as pessoas: gestores, servidores, moradores, empreendedores, todos que fazem a cidade funcionar.

Nosso objetivo é criar uma vitrine de boas práticas, romper bolhas e promover um intercâmbio positivo entre municípios. Não importa o tamanho da cidade, a cor partidária do prefeito ou a região do país: o que importa é a entrega. É isso que o Brasil precisa enxergar e valorizar. Porque enquanto o debate político nacional muitas vezes se perde em polarizações estéreis, há prefeitos e equipes que estão fazendo a diferença no dia a dia das pessoas, sem alarde, sem manchete – mas com impacto real.

Assim como fazemos nesta coluna, vamos continuar insistindo na ideia de que a política precisa se reconectar com a boa gestão. Que governar não é apenas vencer eleições, mas entregar resultados. Que é possível e necessário sair da lógica do “nós contra eles” e entrar numa lógica de “todos por todos”. E que isso começa com exemplos concretos, visíveis e replicáveis – muitos dos quais estão nas cidades paulistas.

O Brasil que dá certo já existe. Está em muitos lugares, esperando apenas ser mostrado, compreendido e multiplicado. É esse Brasil que vamos apresentar todos os domingos na Band. Com leveza, mas com profundidade. Com entusiasmo, mas com responsabilidade. E sempre com o compromisso de contribuir para um Estado e País mais justo, eficiente e equilibrado.

Conto com a sua audiência, com o seu olhar atento e com a sua disposição para espalhar essas boas ideias. Porque quando uma cidade vai bem, sua região se fortalece. E, por consequência, o País inteiro avança.

Nos vemos sempre aos domingos. Por aqui e também nas telas…