Cruzeiro de luxo é inaugurado com rota francesa

Redação



03/05/2019 | 13:18

A Uniworld, empresa de navios fluviais de luxo, acaba de inaugurar o novo super ship S.S. Bon Voyage. A rota deste cruzeiro de luxo será por dois rios franceses, Dordogne e Garonne. O roteiro terá oito dias e vai levar as pessoas para explorar a região nomeada de Brilliant Bordeaux.

O navio foi feito especialmente para esse roteiro. Toda a decoração, design e gastronomia foram inspirados na área de Bordeaux, na França.

Destaques no cruzeiro de luxo

Divulgação Recepção do cruzeiro S.S. Bon Voyage



O espaço Blue Fox Café foi transformado em um restaurante casual e aberto para a nova piscina do Bon Voyage. O ambiente servirá pratos leves da culinária local, como baguetes de presunto e queijos, saladas niçoise e pizzas. Já à noite, o lugar será um bar para aproveitar vinhos e bebidas, além de promover aulas de gastronomia francesa.

Divulgação Sala exclusiva para degustação de vinhos e eventos no S.S. Bon Voyage



Na proa do navio foi adicionado um novo bistrô, com receitas tradicionais, como escargots e beef bourguignon a patês, inspirado no Bouillon Pigalle, em Paris. Outras reformas foram um novo buffet no salão de jantar, uma área de demonstração do chef e uma sala para degustação de vinhos ou eventos especiais.

Divulgação Suíte de luxo no S.S. Bon Voyage

O cruzeiro ainda ganhou quatro novas suítes de luxo e ampliou sua equipe. A academia e o spa do navio também foram reformados. Já os banheiros passaram por um upgrade e o deque superior foi refeito com uma nova piscina aberta.