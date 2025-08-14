Alex Manente diz que condenação cabe à Justiça e cobra “transparência”

Deputado federal e ex-adversário eleitoral de Marcelo Lima diz lamentar a instabilidade política em São Bernardo e se coloca à disposição da vice Jéssica Cormick
O deputado federal Alex Manente (Cidadania), ex-adversário político eleitoral do prefeito Marcelo Lima (Podemos) – afastado por um ano de suas funções – diz lamentar os desdobramentos da Operação Estafeta, pede transparência na condução do caso, além de se colocar à disposição da vice Jéssica Cormick (Avante).
O cidadanista preferiu não imputar culpa a ninguém: “a condenação cabe à Justiça”, mas provocou o atual grupo político no comando do Paço. “Me faz lamentar profundamente, apesar de termos avisado durante a eleição que isso poderia acontecer. Não vejo motivo nenhum para comemorar”, disse.
Alex declara defender “as investigações, acompanhar e cobrar transparência para que todos saibam a verdade”. O deputado garante estar “desprendido de qualquer disputa política” ao se colocar à disposição da vice-prefeita Jéssica Cormick (Avante), que exerce um mandato pela primeira vez.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) a Operação Estafeta, que investiga um esquema de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na Prefeitura de São Bernardo. A ação resultou no afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos) de suas funções por um ano, além da determinação para que ele use tornozeleira eletrônica.
