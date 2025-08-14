São Caetano inicia campanha no Europe Smash com derrota

O primeiro representante de São Caetano no Europe Smash 2025 caiu na estreia das qualificatórias, nesta quinta-feira (14). Laura Watanabe, número 94 do ranking mundial, enfrentou a egípcia Yousra Helmy (86ª) e foi derrotada após 35 minutos, em um jogo equilibrado que terminou 3 sets a 2.

A partida começou parelha, e no primeiro set a diferença no placar nunca passou de três pontos. Laura salvou dois set points e fechou em 12/10. A egípcia reagiu e venceu as duas parciais seguintes, por 11/8 e 11/9.

LEIA TAMBÉM:

No quarto set, a atleta da região acelerou o ritmo e emendou sete pontos consecutivos para vencer por 11/3. No entanto, Helmy levou a melhor no desempate, fechando em 11/6.

Mesmo com a eliminação de Laura, São Caetano segue representado na competição, disputada na Suécia, com Bruna Takahashi (19ª no ranking feminino) e Hugo Calderano (número três global entre os homens). Por ocuparem posições de destaque no ranking mundial, ambos entram direto na chave principal e estreiam no domingo, tanto nas disputas individuais quanto nas duplas mistas, onde jogam juntos.

LEIA MAIS: