A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,24%
Pontos: 136.355,78
Máxima de +0,55% : 137.437 pontos
Mínima de -0,8% : 135.588 pontos
Volume: R$ 22,69 bilhões
Variação em 2025: 13,36%
Variação no mês: 2,47%
Dow Jones: -0,02%
Pontos: 44.911,26
Nasdaq: -0,01%
Pontos: 21.710,67
Ibovespa Futuro: -0,21%
Pontos: 139.350
Máxima (pontos): 140.450
Mínima (pontos): 138.500
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,62
Variação: -0,13%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,18
Variação: -1,28%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,01
Variação: -0,74%
Ambev ON
Preço: R$ 12,02
Variação: -0,83%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,63
Variação: -0,94%
Vale PNA
Preço: R$ 53,42
Variação: -1,24%
BRF SA ON
Preço: R$ 18,87
Variação: estável
Vale ON
Preço: R$ 53,42
Variação: -1,24%
Itausa PN
Preço: R$ 11,02
Variação: estável
Global 40
Cotação: 745,640 centavos de dólar
Variação: +0,32%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4166
Venda: R$ 5,4171
Variação: +0,28%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,51
Venda: R$ 5,61
Variação: -0,07%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4089
Venda: R$ 5,4095
Variação: +0,31%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4700
Venda: R$ 5,5770
Variação: -0,16%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4340
Variação: +0,35%
- Euro
Compra: US$ 1,1646 (às 17h41)
Venda: US$ 1,1647 (às 17h41)
Variação: -0,01%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3090
Venda: R$ 6,3110
Variação: -0,14%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4500
Venda: R$ 6,5480
Variação: -0,03%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.383,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,74%
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.