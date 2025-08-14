A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,24%

Pontos: 136.355,78

Máxima de +0,55% : 137.437 pontos

Mínima de -0,8% : 135.588 pontos

Volume: R$ 22,69 bilhões

Variação em 2025: 13,36%

Variação no mês: 2,47%

Dow Jones: -0,02%

Pontos: 44.911,26

Nasdaq: -0,01%

Pontos: 21.710,67

Ibovespa Futuro: -0,21%

Pontos: 139.350

Máxima (pontos): 140.450

Mínima (pontos): 138.500

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,62

Variação: -0,13%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,18

Variação: -1,28%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,01

Variação: -0,74%

Ambev ON

Preço: R$ 12,02

Variação: -0,83%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,63

Variação: -0,94%

Vale PNA

Preço: R$ 53,42

Variação: -1,24%

BRF SA ON

Preço: R$ 18,87

Variação: estável

Vale ON

Preço: R$ 53,42

Variação: -1,24%

Itausa PN

Preço: R$ 11,02

Variação: estável

Global 40

Cotação: 745,640 centavos de dólar

Variação: +0,32%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4166

Venda: R$ 5,4171

Variação: +0,28%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,51

Venda: R$ 5,61

Variação: -0,07%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4089

Venda: R$ 5,4095

Variação: +0,31%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4700

Venda: R$ 5,5770

Variação: -0,16%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4340

Variação: +0,35%

- Euro

Compra: US$ 1,1646 (às 17h41)

Venda: US$ 1,1647 (às 17h41)

Variação: -0,01%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3090

Venda: R$ 6,3110

Variação: -0,14%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4500

Venda: R$ 6,5480

Variação: -0,03%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.383,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,74%