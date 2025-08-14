São Caetano exclui 48 mil moradores de outras cidades do cadastro de Saúde

Menos de dois meses após o início da atualização cadastral, a Prefeitura de São Caetano já eliminou 47.958 moradores de outras cidades do cadastro de Saúde. Segundo o Paço, essas pessoas estavam utilizando indevidamente os serviços disponibilizados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e em unidades especializadas, fazendo aumentar a espera por atendimento.

Além dos quase 48 mil moradores de outras cidades, a atualização do prontuário eletrônico realizada pela Secretaria de Saúde identificou 847 óbitos e 6.241 cadastros duplicados. Dessa forma, o número de registros caiu de 260.927 para 205.881 – São Caetano possui 165.655 habitantes, de acordo com o Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Esse trabalho garante mais precisão nas informações da Secretaria de Saúde, conferindo mais eficiência nos atendimentos, maior assertividade na aplicação de recursos e assegurando o desenvolvimento de políticas públicas para quem realmente mora em São Caetano”, ressalta a secretária municipal de Saúde, Adriana Berringer.

Os moradores de São Caetano que fizeram o cadastro para atendimentos de Saúde há mais de dois anos devem comparecer ao Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651 - Centro) com RG, CPF, Cartão do SUS e um comprovante de residência para atualização.

A pessoa que comparecer a alguma unidade de Saúde e estiver com o cadastro desatualizado será atendida normalmente, e orientada a comparecer ao Atende Fácil posteriormente para a atualização.