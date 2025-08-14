Sinfônica de Santo André apresenta concerto Contrastes neste fim de semana

Neste final de semana, a Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) vai proporcionar ao público um passeio que irá do estilo barroco ao modernismo, da delicadeza à intensidade, por meio do concerto intitulado Contrastes. O programa propõe um mergulho em diferentes cores, linguagens e formações instrumentais, iniciando com a obra do alemão Telemann, antecedendo o brasileiro Villa Lobos e finalizando com o compositor austríaco A. Shoenberg.

As apresentações vão acontecer nos horários já tradicionais: sábado (16), às 19h30, e domingo (17), às 11h. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro, com limite de um ingresso por pessoa.

A abertura traz o raro Concerto para dois Chalumeaux e Orquestra, do compositor alemão Georg Philipp Telemann (1681-1767), com solos dos clarinetistas Sérgio Burgani e Daniel Oliveira. O chalumeau é um instrumento de sopro, antecessor do clarinete moderno, que confere ao início do concerto uma sonoridade ancestral e surpreendente, que evoca os primórdios da música de câmara.

Na sequência, a orquestra apresenta a Bachianas Brasileiras nº 6, de Heitor Villa-Lobos, escrita para fagote e flauta, em um diálogo entre o barroco de Bach e a alma brasileira. A obra é considerada uma verdadeira síntese das tradições que marcaram o grande compositor brasileiro que viveu de 1987 a 1959.

Encerrando o programa, o concerto traz a obra Pierrot Lunaire, do austríaco Arnold Schoenberg (1874-1951), composta em 1912. Obra-prima do expressionismo para muitos, Pierro Lunaire é um ciclo de canções baseado em 21 poemas de tradução alemã de Albert Giraud.

A obra é notável por sua instrumentação incomum, utilizando um conjunto de câmara de cinco músicos (flauta/piccolo, clarinete/clarinete baixo, violino/viola, violoncelo e piano), e pela técnica vocal Sprechgesang, uma forma de canto falado, criada por Schoenberg.

Com participação especial da soprano Laiana Oliveira, do pianista Horácio Gouvea e encenação de André di Peroli, esta peça icônica ganha contornos cênicos e dramáticos que ampliam a sua potência emocional e artística. Escrita sobre poemas simbolistas de Albert Giraud, Pierrot Lunaire é um dos marcos do século XX, sendo hora sombrio, hora lírico, sempre hipnótico.

“O programa desta semana traz uma variedade de obras enorme, por isso que é chamado de Contrastes”, explica o regente titular da Sinfônica de Santo André, Abel Rocha. Segundo o maestro, o concerto parte da música barroca, com uma peça que traz o uso de um instrumento que a maioria do público nunca viu ao vivo, o chalumeau.

“Passaremos, então, por uma obra de Villa Lobos para flauta e fagote, terminando com uma das peças mais icônicas do começo do século XX: Pierrot Lunaire, de A. Schoenberg. Todo espetáculo será encenado já nos preparando para a temporada lírica da sinfônica de Santo André, que vai acontecer em aproximadamente 15 dias”, concluiu o maestro Abel Rocha.

A Orquestra Sinfônica de Santo André, desde a reinauguração do Teatro Municipal Flavio Florence, em abril de 2024, tem retomado temporada lírica – com a interpretação de óperas –, que já foi bastante tradicional na cidade. Neste ano, a Ossa prepara o espetáculo Trilogia Verdiana, em que serão encenados os últimos atos das óperas Il Trovatore, Rigoletto e La Traviata, do compositor Giuseppe Verdi.

Serviço

Concerto Contrastes | Orquestra Sinfônica de Santo André

Data: 16/8 (sábado), às 19h30 | 17/8 (domingo), às 11h

Local: Teatro Municipal Maestro Flávio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Gratuito (retirada de ingressos com uma hora de antecedência, com o máximo de um ingresso por pessoa)