Morando diz confiar na Justiça ao comentar ação da PF em São Bernardo

O ex-prefeito de São Bernardo e atual secretário de Segurança Urbana da Capital, Orlando Morando (sem partido), manifestou-se sobre a Operação Estafeta, deflagrada pela PF (Polícia Federal) nesta quinta-feira (14), disse confiar na Justiça e que a atual situação o entristece.

O prefeito Marcelo Lima (Podemos), alvo da PF, foi vice de Orlando nos dois mandatos, entre 2017 e 2024.

Diante da instabilidade política da cidade, com o chefe do Executivo e presidente da Câmara afastados das funções, Morando defende a “elucidação dos fatos” e se diz solidário aos “cidadãos e servidores”.

“Neste mês em que São Bernardo celebra seus 472 anos de história, fomos surpreendidos com uma notícia que nos entristece profundamente: ver nossa cidade ocupando o noticiário nacional de uma forma que jamais desejaríamos.

Fui prefeito por dois mandatos consecutivos, entre 2017 e 2024, e, ao longo de toda a minha trajetória na vida pública, pautei minhas ações pela retidão, pela ética e pelo absoluto respeito ao dinheiro público.

Diante do cenário atual, confio plenamente na Justiça para a elucidação dos fatos e para a tomada das decisões que melhor atendam aos interesses da população de São Bernardo.



Reitero minha solidariedade aos cidadãos e servidores do município, e reforço meu compromisso com a responsabilidade pública e com os valores que sempre nortearam minha atuação.”

