Política Titulo Defesa

Presidente do Podemos diz confiar em Marcelo Lima e pede cautela

Renata Abreu acredita na “lisura da conduta” adotada pelo prefeito de São Bernardo

Wilson Guardia
14/08/2025 | 16:51
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC


A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, saiu em defesa do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, afastado do cargo por supostamente liderar um esquema de corrupção, que envolveria também o presidente da Câmara, Danilo Lima, primo do chefe do Executivo. A podemista diz acreditar na “lisura da conduta” do correligionário e pede cautela com relação a investigação.

Renata destaca o direito a ampla defesa e respeito às garantias legais.

LEIA MAIS:

Sem dar detalhes, Prefeitura de São Bernardo se pronuncia sobre ação da PF

Confira a íntegra da nota da presidente nacional do Podemos

“Em oito meses de mandato, nós, do Podemos, reconhecemos o grande trabalho que nosso prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, vem realizando pela população e na cidade.

Confiamos na lisura da conduta de Marcelo Lima e acreditamos também ser necessária prudência em relação todo tipo de manifestação leviana, sem as devidas informações acerca das recentes investigações.

Reafirmamos nossa crença na importância de que as apurações devam ocorrer com responsabilidade e respeito às garantias legais, inclusive com o necessário direito de defesa.”


