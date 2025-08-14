Tarcísio participa de jantar com Latino e empresários na casa do cantor

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou, junto de empresários, de um jantar na casa do cantor Latino na última quarta-feira, 13. O encontro não constava na agenda oficial do político. Procurado pelo Estadão por intermédio de sua assessoria, Tarcísio não havia respondido qual era o tema da reunião até a publicação deste texto.

Latino publicou fotos do jantar em seu Instagram e declarou apoio ao político caso ele concorra à presidência em 2026. "Quanta honra poder receber o nosso (quem sabe!) futuro presidente e atual governador de São Paulo, Tarcísio, aqui em casa numa noite tão agradável, ao lado de amigos e empresários. Foi épico", escreveu o artista.

Além de Tarcísio, também estavam presentes Bruno Freire, empresário do cantor; Flávio Rocha, ex-deputado federal e presidente do Conselho e Administração da rede de lojas Riachuelo; Marcelo Prando, que possui empresa no setor de plásticos; e outros empresários do ramo artístico.

O governador de São Paulo nega a possibilidade de concorrer à presidência nas próximas eleições. Em entrevista concedida à Rádio Cruzeiro no final de julho, Tarcísio disse: "eu pretendo ficar em São Paulo, hoje sou candidato a reeleição, acho que a gente tem que estar com os pés no chão".

O político defende que Jair Bolsonaro (PL) represente a direita no próximo pleito. O ex-presidente, no entanto, está inelegível até 2030 por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se encontra em prisão domiciliar e será julgado, provavelmente em setembro, por sua participação na tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro ainda não indicou um sucessor que deve herdar os seus votos caso ele não concorra. Governadores de direita, como Tarcísio e Romeu Zema (Novo), que é chefe do Executivo em Minas Gerais, disputam a vaga à candidatura.