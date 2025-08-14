DGABC
Setecidades Titulo Loterias

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 47 milhões; veja os números

As apostas puderam ser registradas até as 19h, em casas lotéricas credenciadas ou pela internet, no site oficial das Loterias Caixa

Do Diário do Grande ABC
14/08/2025 | 20:13
FOTO: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
FOTO: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil


O concurso 2.901 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (14) no Espaço da Sorte, em São Paulo, teve como dezenas sorteadas: 02 – 20 – 28 – 38 – 44 – 47.

O prêmio da faixa principal estava acumulado em R$ 47 milhões. O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas puderam ser registradas até as 19h, em casas lotéricas credenciadas ou pela internet, no site oficial das Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.

