Confira os números do concurso 3469 da Lotofácil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3.469 da Lotofácil, durante transmissão ao vivo nesta quinta-feira (14).

Entre as quinze bolas sorteadas, o apostador deve acertar de 11 a 15 números, segundo as regras do jogo.

As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram 06 - 12 - 01 - 08 - 22 - 18 - 21 - 07 - 15 - 17 - 13 - 11 - 24 - 05 - 03.

O próximo sorteio, do concurso 3.470 da Lotofácil, será sexta-feira (15), a partir das 20h.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo da Loterias Caixa. Para apostar, é preciso ter mais de 18 anos.

São 25 números disponíveis e os apostadores podem fazer jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

Os sorteios ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). São válidas apostas feitas até as 19h da data do sorteio.

LEIA TAMBÉM:

Caixa sorteia números da Quina 6.800; prêmio é de R$ 3 milhões





Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 47 milhões; veja os números