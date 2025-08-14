DGABC
Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Dezenas da sorte

Confira os números do concurso 3469 da Lotofácil

Caixa oferece prêmio de R$ 1,8 milhão nesta quinta-feira (14)

Do Diário do Grande ABC
14/08/2025 | 20:22
FOTO: Reprodução/EBC
FOTO: Reprodução/EBC


A Caixa divulgou o resultado do concurso 3.469 da Lotofácil, durante transmissão ao vivo nesta quinta-feira (14). 

Entre as quinze bolas sorteadas, o apostador deve acertar de 11 a 15 números, segundo as regras do jogo. 

As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram 06 - 12 - 01 - 08 - 22 - 18 - 21 - 07 - 15 - 17 - 13 - 11 - 24 - 05 - 03.

O próximo sorteio, do concurso 3.470 da Lotofácil, será sexta-feira (15), a partir das 20h. 

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo da Loterias Caixa. Para apostar, é preciso ter mais de 18 anos. 

São 25 números disponíveis e os apostadores podem fazer jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

Os sorteios ocorrem  de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). São válidas apostas feitas até as 19h da data do sorteio.

