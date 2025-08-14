Caixa sorteia números da Quina 6.800; prêmio é de R$ 3 milhões

Confira o resultado do último concurso
A Caixa divulgou o resultado do concurso 6800 da Quina nesta quinta-feira (14). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio estimado em R$ 3 milhões.
Os números sorteados no Espaço da Sorte foram 55 - 76 - 02 - 11 - 06.
O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
O próximo sorteio, da Quina 6801, é nesta sexta-feira (15), a partir das 20h.
