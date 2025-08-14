São Caetano fecha 1ª fase da Copa Paulista com pior campanha que em 2024

Com a vaga às oitavas de final já assegurada no Grupo 4 da Copa Paulista, o São Caetano viaja nesta sexta-feira (15) ao Interior para enfrentar o Taubaté, neste sábado (16), às 15h, em jogo que encerra a primeira fase. Apesar da classificação antecipada, o Azulão faz campanha inferior à da última edição do torneio.

Na terceira posição da chave, com 13 pontos, o time tem apenas a décima melhor campanha geral. Em 2024, fechou a primeira fase na liderança do grupo, somando 20 pontos e o melhor desempenho entre as 26 equipes participantes.

O ataque também apresenta queda de rendimento: foram 17 gols marcados na primeira fase do ano passado, contra apenas oito nas nove rodadas disputadas até agora. A defesa, porém, mantém números semelhantes, com oito gols sofridos — mesma marca registrada nas dez primeiras partidas no torneio em 2024.

A indisciplina entre atletas do elenco, porém, é um obstáculo recorrente no clube desde o ano passado. Na última campanha, após perder o primeiro jogo das oitavas para o Capivariano por 2 a 1, dois jogadores foram afastados por problemas disciplinares, e a equipe não conseguiu reverter o resultado.

Já em 2025, o zagueiro Ricardo Batista teve o contrato rescindido por participar de um jogo amador na Capital. A diferença é que, desta vez, o Azulão reagiu bem: desde o episódio, está invicto, com uma vitória e um empate.

Para o duelo contra o Taubaté, a tendência é que o técnico Reginaldo Lima poupe titulares e dê mais tempo de jogo aos reservas. Os meias Miguel Morais e Pedro Karakovas seguem fora por lesão.

Apesar de não ter um valor muito grande em termos de tabela, o duelo diante do Taubaté vale uma revanche para o São Caetano, já que o time foi derrotado por 2 a 0 no encontro do primeiro turno, no Estádio Anacleto Campanella.

