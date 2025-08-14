Fiat Cronos 2026 estreia com novo visual

O Fiat Cronos chega à linha 2026 com visual renovado e foco em sofisticação e tecnologia. A atualização inclui nova grade frontal com elementos tridimensionais, faróis full LED, para-choques redesenhados e rodas com novos acabamentos. Todas as versões passam a contar com retrovisores externos em preto brilhante e interior escurecido.

O sedã mantém como destaque o maior porta-malas da categoria, com capacidade para 525 litros, e segue como o modelo mais vendido do segmento na América do Sul desde 2023.

Entre as principais novidades, estão os faróis com tecnologia full LED, que agora são item de série na versão Precision e opcionais na Drive. Os faróis de neblina em LED acompanham a atualização, assim como a nova assinatura luminosa, já presente na linha Argo. No interior, o modelo passa a oferecer espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay em todas as versões, além de acabamento escurecido no teto.

A linha 2026 do Cronos mantém duas opções de motorização. A primeira é o motor Firefly 1.3, que, associado ao câmbio CVT, posiciona o modelo entre os sedãs automáticos mais econômicos do Brasil no uso urbano. A segunda opção é o motor 1.0 aspirado, também da família Firefly, destacado como um dos motores mais econômicos do país para o trânsito nas cidades.