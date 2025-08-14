Luiz Fernando diz que investigações em São Bernardo devem ser ampliadas

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que foi adversário do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), nas eleições de 2024, afirmou que recebeu com surpresa a notícia de operação da Polícia Federal envolvendo o chefe do Executivo, secretários, vereadores, assessores e empresários.

O petista destacou que busca conhecer a completa apuração dos fatos para emitir juízo de valor. Porém, alfinetou a deputada estadual e ex-primeira-dama de São Bernardo, Carla Morando, bem como afirmou que a gestão do ex-prefeito e atual secretário de Segurança Urbana da Capital, Orlando Morando (sem partido), também deve ser foco de apurações.

"Importante destacar que dentre as supostas pessoas envolvidas no escândalo, consta um atual assessor da deputada Carla Morando, esposa do ex-prefeito da cidade, desde 2019. O suspeito, Roque Araújo Neto, inclusive, chegou a trabalhar no gabinete do então deputado estadual Orlando Morando entre 2015 e 2016. Dessa forma, é necessário elucidar se os contratos suspeitos são desta ou da gestão Orlando Morando; e se envolve o ex-prefeito ou somente o atual, posta a suposta participação do assessor da referida deputada", disse o parlamentar.

Luiz Fernando destacou ainda que respeita e confia nas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e torce para que todos os fatos sejam esclarecidos o quanto antes. "Infelizmente, quem perde com isso é o povo de São Bernardo", pontuou.

