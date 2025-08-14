Disney+: novidades da quinta temporada de 'Only Murders In The Building'

O Disney+ apresenta o novo pôster e trailer da quinta temporada da série original de comédia Only Murders in the Building. A série vencedora do Emmy, estrelada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, retorna na terça-feira, 9 de setembro, com seus três primeiros episódios, exclusivamente no Disney+. Em seguida, um novo episódio será lançado semanalmente.

Após a morte suspeita do adorado Lester, o porteiro do Arconia, Charles, Oliver e Mabel se recusam a acreditar que foi um acidente. A investigação os leva a cantos mais sombrios de Nova York e além, onde o trio descobre uma perigosa teia de segredos que conecta poderosos bilionários, mafiosos da velha guarda e os misteriosos moradores do Arconia. Charles, Oliver e Mabel descobrem uma divisão mais profunda entre a cidade histórica que pensavam conhecer e a Nova York que se cresce ao seu redor, onde a velha máfia luta para se manter enquanto novas e ainda mais perigosas figuras surgem.

A quinta temporada é estrelada por Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, e conta com um elenco de estrelas convidadas como Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest e Jermaine Fowler, entre outros.

Only Murders in the Building é dos cocriadores e escritores Steve Martin e John Hoffman (Grace & Frankie, Looking).Os produtores executivos da quinta temporada são John Hoffman, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman – o criador de This Is Us e Paradise (disponíveis no Disney+), Jess Rosenthal, Ben Smith e JJ Philbin. A série é produzida pela 20th Television, parte do Disney Television Studios.

