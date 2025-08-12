DGABC
DGABC

Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Disney+

Amor da Minha Vida: série com Bruna Marquezine grava nova temporada

A produção, que mistura comédia romântica e dramas da vida adulta, promete trazer novos romances, desafios e personagens

Natasha Werneck
12/08/2025 | 11:05
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Após se firmar como a maior estreia nacional da plataforma em 2024, a série original do Disney+ Amor da Minha Vida finalizou as filmagens de sua aguardada segunda temporada. A produção, que mistura comédia romântica e dramas da vida adulta, promete trazer novos romances, desafios e personagens.

Protagonizada por Bruna Marquezine (Bia) e Sérgio Malheiros (Victor), a trama acompanha a relação de amizade e amor entre dois melhores amigos em momentos distintos da vida. O retorno de rostos conhecidos como Rayssa Bratillieri, Danilo Mesquita, Cissa Guimarães e Sophia Abrahão reforça o vínculo com a primeira temporada.

A novidade fica por conta do elenco ampliado, que traz nomes como Gleici Damasceno, Alanis Guillen, Clarice Falcão, Rômulo Estrela, Maria Ribeiro e Daniel Dantas, entre outros talentos que prometem acrescentar novas camadas à história.

Criada por Matheus Souza, com direção geral de René Sampaio, a produção realizou 60 dias de filmagem em diversas locações do Rio de Janeiro, incluindo pontos icônicos como Parque das Ruínas, Pier Mauá e MAR (Museu de Arte do Rio), ampliando o cenário em relação à temporada anterior.

A primeira temporada da série, com 10 episódios, está disponível exclusivamente no Disney+. A segunda temporada tem estreia prevista para o ano que vem, trazendo à tela o universo cativante de Amor da Minha Vida em uma fase cheia de surpresas.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.