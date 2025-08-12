Amor da Minha Vida: série com Bruna Marquezine grava nova temporada

Após se firmar como a maior estreia nacional da plataforma em 2024, a série original do Disney+ Amor da Minha Vida finalizou as filmagens de sua aguardada segunda temporada. A produção, que mistura comédia romântica e dramas da vida adulta, promete trazer novos romances, desafios e personagens.



Protagonizada por Bruna Marquezine (Bia) e Sérgio Malheiros (Victor), a trama acompanha a relação de amizade e amor entre dois melhores amigos em momentos distintos da vida. O retorno de rostos conhecidos como Rayssa Bratillieri, Danilo Mesquita, Cissa Guimarães e Sophia Abrahão reforça o vínculo com a primeira temporada.



A novidade fica por conta do elenco ampliado, que traz nomes como Gleici Damasceno, Alanis Guillen, Clarice Falcão, Rômulo Estrela, Maria Ribeiro e Daniel Dantas, entre outros talentos que prometem acrescentar novas camadas à história.



Criada por Matheus Souza, com direção geral de René Sampaio, a produção realizou 60 dias de filmagem em diversas locações do Rio de Janeiro, incluindo pontos icônicos como Parque das Ruínas, Pier Mauá e MAR (Museu de Arte do Rio), ampliando o cenário em relação à temporada anterior.



A primeira temporada da série, com 10 episódios, está disponível exclusivamente no Disney+. A segunda temporada tem estreia prevista para o ano que vem, trazendo à tela o universo cativante de Amor da Minha Vida em uma fase cheia de surpresas.