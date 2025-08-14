DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Arrasador, Sinner desencanta contra Aliassime, vai à semifinal em Cincinnati e iguala lendas

14/08/2025 | 18:58
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Jannik Sinner não tinha boas lembranças de duelos com Felix Auger-Aliassime, de quem havia perdido nos dois encontros no circuito. Nesta quinta-feira, o italiano mostrou que não é o melhor do mundo na atualidade por acaso. De maneira arrasadora, desbancou o canadense por humilhantes 6/0 e 6/2 em somente 1h11, sua segunda vitória mais rápida no ano - bateu Daniel Elahi Galan em Ohio após apenas 59 minutos -, se garantindo na semifinal do Cincinnati Open.

Foi a 25ª vitória seguida no piso duro, transformando o italiano no quinto tenista a alcançar o feito no século. Antes, apenas as lendas Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray. Ele defende o título em Cincinnati e não perde nesse tipo de quadra desde outubro de 2024.

Já garantido no ATP Finlas, no fim da temporada, ao lado do espanhol Carlos Alcaraz, o italiano sabe que precisa defender os pontos conquistados na temporada passada para não correr o risco de fechar o ano fora do topo do ranking. E vem em ascensão no Masters 1000.

"As primeiras rodadas nunca são fáceis porque você tem que se acostumar com as condições e a situação em quadra. Depois de algumas partidas, você sabe onde precisa trabalhar. É natural que nós, jogadores, nos sintamos melhor a cada dia", afirmou Sinner, cada vez mais à vontade em Cincinnati.

"Estou muito feliz com isso (crescimento). Hoje me senti ótimo em quadra e acho que vimos isso. Mas cada dia será diferente. Tenho de ter muito cuidado. Amanhã é dia de folga. Tentaremos ter boas repetições, depois, veremos o que consigo fazer nas semifinais (encara o vencedor de Térence Atmane, francês algoz de João Fonseca e o dinamarquês Holger Rune)."

Aliassime começou a partida com enorme dificuldade, abusando dos erros não forçados. Falhando em todas as bolas, rapidamente levou um 'pneu'. O começo do segundo set veio diferente, com o canadense mais confiante e abrindo 2 a 0. Foi só. Sinner cresceu na partida e emplacou seis pontos seguidos para se garantir entre os quatro melhores do torneio.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.