Arrasador, Sinner desencanta contra Aliassime, vai à semifinal em Cincinnati e iguala lendas

Jannik Sinner não tinha boas lembranças de duelos com Felix Auger-Aliassime, de quem havia perdido nos dois encontros no circuito. Nesta quinta-feira, o italiano mostrou que não é o melhor do mundo na atualidade por acaso. De maneira arrasadora, desbancou o canadense por humilhantes 6/0 e 6/2 em somente 1h11, sua segunda vitória mais rápida no ano - bateu Daniel Elahi Galan em Ohio após apenas 59 minutos -, se garantindo na semifinal do Cincinnati Open.

Foi a 25ª vitória seguida no piso duro, transformando o italiano no quinto tenista a alcançar o feito no século. Antes, apenas as lendas Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray. Ele defende o título em Cincinnati e não perde nesse tipo de quadra desde outubro de 2024.

Já garantido no ATP Finlas, no fim da temporada, ao lado do espanhol Carlos Alcaraz, o italiano sabe que precisa defender os pontos conquistados na temporada passada para não correr o risco de fechar o ano fora do topo do ranking. E vem em ascensão no Masters 1000.

"As primeiras rodadas nunca são fáceis porque você tem que se acostumar com as condições e a situação em quadra. Depois de algumas partidas, você sabe onde precisa trabalhar. É natural que nós, jogadores, nos sintamos melhor a cada dia", afirmou Sinner, cada vez mais à vontade em Cincinnati.

"Estou muito feliz com isso (crescimento). Hoje me senti ótimo em quadra e acho que vimos isso. Mas cada dia será diferente. Tenho de ter muito cuidado. Amanhã é dia de folga. Tentaremos ter boas repetições, depois, veremos o que consigo fazer nas semifinais (encara o vencedor de Térence Atmane, francês algoz de João Fonseca e o dinamarquês Holger Rune)."

Aliassime começou a partida com enorme dificuldade, abusando dos erros não forçados. Falhando em todas as bolas, rapidamente levou um 'pneu'. O começo do segundo set veio diferente, com o canadense mais confiante e abrindo 2 a 0. Foi só. Sinner cresceu na partida e emplacou seis pontos seguidos para se garantir entre os quatro melhores do torneio.