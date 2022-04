Brotas na Páscoa: 5 passeios para fazer com a família

Redação

Do Rota de Férias



15/04/2022 | 16:55



Visitar Brotas na Páscoa é uma boa opção para famílias que querem curtir o feriado pertinho da natureza. A cidade, localizada no interior de São Paulo, oferece uma série de passeios divertidos para todos os tipos de visitantes. Dá para fazer trilhas, observar nebulosas e até voar de balão. Confira cinco atrações imperdíveis por lá.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Brotas na Páscoa: 5 passeios para curtir na cidade

1. Trilha para cachoeira

Brotas conta com mais de 20 cachoeiras, cada uma delas com um atrativo e charme específico. Para chegar até às quedas d’água, é preciso encarar algumas trilhas – há opções para todos os gostos e com diferentes graus de dificuldade.

A Cachoeira do Astor, por exemplo, é acessada por uma trilha curta, assim como as cachoeiras Primavera, Escorregador e Nascente. A Santo Antônio, além de curta e leve, tem acesso para cadeirantes. Para quem quer algo mais desafiador, a Cachoeira dos Quatis, com trilha longa e moderada, é uma boa pedida. Já a dos Macacos e a Roseira têm trilha média e nível moderado.

2. Cavalgada

A cultura da roça, bastante marcada pela fase áurea do café, produto responsável pela primeira fase de crescimento econômico do município, permanece viva. Por isso, várias fazendas e sítios abrem suas porteiras aos turistas de Brotas.

Uma das atividades que representa bem essa característica é a cavalgada por trilhas e estradas rurais, individuais ou coletivas, dentro de fazendas e sítios. É uma experiência indicada para todas as idades, que rola em locais como: Areia que Canta, Cachoeira Três Quedas, Recanto das Cachoeiras, Hotel Fazenda Recando Shangri-lá, Hotel Mosteiro e Fazenda Palmeiras.

3. Tirolesa

Brotas tem tirolesas de vários níveis, desde opções para quem quer muita adrenalina até as indicadas para iniciantes e crianças. Uma das modalidades mais emocionante é a que você “voa” de frente, com os braços abertos. Para os pequenos, a mais legal é o voo canguru (a criança vai no colo do pai, da mãe ou de outro responsável adulto).

É possível encontrar esse tipo de atividade em: Ecoparque Aventurah!, Ecoparque Cassorova, Ecoparque Poção, Ecoparque Jacaré, Recanto das Cachoeiras, Sítio 7 Quedas e na Cachoeira do Escorregador.

4. Voo de balão

Em 2018, Brotas passou a oferecer balonismo, uma opção bacana para quem quer contemplar do alto cachoeiras, o Rio Jacaré-Pepira, as cuestas e outras belezas naturais da região. A atração está disponível em três modalidades de voo: panorâmico, livre e romântico, sendo que as últimas duas são realizadas em datas previamente agendadas. Na Páscoa, a programação rolará em 21 de abril.

5. Observação de planetas e nebulosas no CEU

À noite, uma atividade que costuma agradar toda a família, especialmente as crianças, é a visita ao Centro de Estudos do Universo (CEU), que abriga o observatório e planetário mais moderno da América Latina. É um bom lugar para aprender a respeito dos mistérios do universo ao observar planetas e nebulosas em potentes telescópios. Também dá para descobrir um calendário primitivo e ver o esqueleto de um grande dinossauro.