Você sem dúvida já ouviu pessoas descreverem a Bitcoin como uma moeda virtual, digital ou eletrônica. Satoshi Nakamoto a introduziu como uma nova moeda em 2009. Esta identidade desconhecida introduziu a Bitcoin como uma moeda com a qual as pessoas poderiam transacionar sem intermediários. Isso significa que esta inovação não requer um banco ou qualquer outro fornecedor de serviços financeiros para funcionar.

As pessoas podem comprar e vender Bitcoin em plataformas de criptomoedas. Essencialmente, as plataformas de criptomoedas proporcionam um método perfeito de aquisição de Bitcoin. Uma vez que uma pessoa tenha se registrado com uma plataforma, ela pode comprar Bitcoin utilizando dinheiro fiduciário e enviá-la para suas carteiras digitais.

Quando você tem Bitcoins em sua carteira digital, você pode usá-las para pagar por itens e serviços localmente e online. Por exemplo, alguns hotéis permitem que as pessoas reservem hospedagem com Bitcoin. Você também pode comprar móveis e jogos Xbox com esta moeda digital. Talvez, esta maior utilização e aceitação faça com que a Bitcoin atinja seu status como moeda digital. Mas é a Bitcoin uma moeda real?

Bitcoin como uma moeda híbrida

Algumas pessoas argumentam que a Bitcoin é uma moeda híbrida ou dinheiro digital operando em uma rede descentralizada e peer-to-peer. Idealmente, a Bitcoin é um híbrido entre mercadoria e moeda fiduciária, independente das autoridades monetárias ou governamentais e sem um valor intrínseco.

No entanto, alguns analistas argumentam que os dados de transação da Bitcoin mostram que a maioria das pessoas a utilizam como um investimento especulativo. Assim, a maioria dos usuários não a entende como um meio de troca ou moeda alternativa. Ao invés disso, eles a consideram um ativo que podem manter em suas carteiras, esperando que seu valor aumente e o vendam com lucro.

Bitcoin como uma moeda de boa-fé

Como uma moeda de boa-fé, a Bitcoin deve funcionar como armazenamento de valor, unidade de conta e meio de troca. Ainda assim, esta criptomoeda ainda não satisfez estes critérios. Até agora, o volume de transações da Bitcoin é relativamente baixo. Talvez isso se deva ao fato de nem todos os comerciantes aceitarem pagamentos Bitcoin.

Além disso, a Bitcoin tem uma volatilidade significativamente maior em comparação com as moedas convencionais. Assim, ela impõe um risco considerável a curto prazo aos usuários. As taxas de câmbio diárias desta moeda digital apresentam correlação quase zero com a maioria das moedas convencionais e o ouro. E isso torna a Bitcoin inadequada para o gerenciamento de risco e difícil para os proprietários de hedge.

Os preços de Bitcoin de bens de consumo exigem várias casas decimais e zeros. E isto desconcerta os participantes no mercado varejista. Além disso, a Bitcoin enfrenta riscos de roubo e hacking todos os dias. Também não dispõe de um sistema central com seguro de depósito. Adicionalmente, os investidores não podem utilizá-lo para dominar os contratos de empréstimo ou crédito ao consumidor. Portanto, a maioria das pessoas considera a Bitcoin um investimento especulativo em vez de uma moeda de boa-fé.

Futuro da Bitcoin

As pessoas utilizam a Bitcoin para comprar bens e serviços anonimamente. Além disso, a Bitcoin é uma inovação barata e eficiente para pagamentos internacionais. Talvez isso se deva ao fato de não ter um vínculo com nenhuma nação. Adicionalmente, a Bitcoin não está sujeita aos regulamentos financeiros atuais. Ao eliminar os custos de transação, a Bitcoin se diferencia dos cartões de crédito e transferências bancárias.

Ainda assim, algumas pessoas consideram a Bitcoin um investimento especulativo. Assim, elas compram e seguram sua Bitcoin, esperando que seu valor aumente e vendam seus tokens para obter lucros. Como tal, a Bitcoin serve como uma moeda e um investimento. Seu futuro permanece desconhecido porque depende de regulamentações governamentais, aceitação ou adoção e demanda, entre outros fatores.

Atualmente, a Bitcoin não está, em grande parte, regulamentada. Países como a China já a proibiram. O Canadá e os Estados Unidos a tratam como uma propriedade ou mercadoria. El Salvador o adotou como moeda corrente legal. Alguns governos estão pesando a regulamentação sobre a tributação da Bitcoin. Se a Bitcoin se tornará uma moeda estável, um investimento, ou ambos, é uma questão de tempo.