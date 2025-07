Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 30 de julho de 2025

São Caetano, 148 – 1

Parabéns, São Caetano, pelos seus 148 anos de emancipação! Parabéns pelo desenvolvimento e progresso! Parabéns ao povo são-caetanense por nunca ter permitido que o PT administrasse sua cidade! Que isso sirva de exemplo aos demais municípios do País.

Vanderlei Retondo - Santo André





São Caetano, 148 – 2

São Caetano se encontra em comemoração, mais que digna, justa e merecida. Nós, como setecidadenses, sentimo-nos também em festa. São 148 anos de história. Jamais devemos nos esquecer de que São Caetano forma um pequeno país quando unida às coirmãs Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. São Caetano sempre foi conhecida, com justiça, por seu índice de desenvolvimento humano, que não é obra do acaso. A cidade tem como protetor o católico São Caetano e nós, contrários à intolerância religiosa, pedimos ao único Deus que continue abençoando nossos irmãos são-caetanenses.





Cecél Garcia - Santo André





S.Caetano endividada

‘Dívida de S.Caetano é de R$ 1,15 bilhão, diz Tite Campanella’ (Política, dia 25). Estive na posse do Conselho de Saúde de São Caetano e me chamou a atenção a fala do prefeito Tite Campanella ao citar as dívidas e os problemas deixados pela gestão anterior. Na ocasião, aproveitou a oportunidade para dar um puxão de orelha nos conselheiros do último mandato, muitos dos quais estavam presentes e tiveram de ouvir que não cumpriram o papel de fiscalizar as contas da saúde. Foram “escoteiros”, lembrando que esse termo era utilizado pelo ex-prefeito Tortorello ao se referir a pessoas ingênuas. Foi visível o constrangimento de alguns. Lendo a entrevista do prefeito neste Diário, ele falou que a dívida que herdou da administração passada está muito além da realidade do número que lhe foi apresentado durante o ano passado. O prefeito ainda reconheceu que estava mal informado sobre a situação contábil do governo, mas alegou que “foi induzido ao erro de achar que as contas estavam equalizadas”. Isso demonstra de forma clara que não só os senhores conselheiros foram ingênuos, mas o senhor prefeito também foi, como dizia o ex-prefeito Tortorello, “escoteiro”.





Roberto Canavezzi - São Caetano





Tarifaço – 1

Imprevisibilidade é uma figura do Direito que permite a revisão, ou extinção, de contrato, caso ocorrência de eventos imprevisíveis causando onerosidade excessiva a uma das partes. É de aplicação controvertida, e deve ser evitada a qualquer custo. Os Estados Unidos, com seu novo presidente eleito – ditador principiante – tornou-se uma nação inidônea nas suas relações comerciais, para efeito de acordos até agora firmados, e, para o futuro, atinge um grau de imprevisibilidade insuportável, financeiramente falando. Significa que todos os países agora devem estar revendo suas relações e, com certeza, trabalhando para colocar os EUA no fim da fila das suas preferências. Necessário acrescentar que relações comerciais não significam somente – num raciocínio limitado (‘economístico’) – uma maneira de ganhar dinheiro, mas, também um abastecimento de produtos e serviços essenciais que o país pode não ter como produzir.





Evaristo de Carvalho Neto - Santo André





Tarifaço – 2

Espero que o governo Lula aprenda o que é ser estadista com seu vice Geraldo Alckmin. Só ficar esbravejando nos palcos para sua claque e distribuindo benesses sem lastros para alavancar a reeleição não é governar. Pois é, o PSDB não apoiou o Alckmin quando devia e o povo é desmemoriado.

Tania Tavares - Capital





Exemplo

O funkeiro MC Poze foi ao presídio pedir a libertação de Oruam. Certamente aprendeu com o presidente brasileiro, que foi à Argentina pedir a libertação de Cristina Kirchner. No primeiro caso não sei qual o crime ele cometeu. Já no 2°, a presa foi condenada por corrupção e lavagem de dinheiro. O fato é que maus exemplos se aprendem facilmente e, nesse caso, o professor Lula dá aula.

Luciana Lins - Campinas (SP)