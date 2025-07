Hotéis de São Paulo miram modernização com projeto de Retrofit Tecnológico

A Abih-SP (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo) apresentou nesta quarta-feira (30) o projeto “Retrofit Tecnológico”, uma iniciativa ambiciosa que visa modernizar os hotéis da Capital por meio da automação de processos, aplicação de tecnologia em áreas de convivência e gestão inteligente de recursos como energia, água e gás. A proposta quer conectar a infraestrutura hoteleira à nova geração de turistas digitais, oferecendo uma experiência mais prática, personalizada e sustentável.

Segundo a entidade, o projeto abrange três eixos principais: suítes e apartamentos, áreas comuns e utilidades. Para cada um, há soluções específicas de automação e digitalização que podem ser adotadas de forma escalonada, conforme o orçamento e os objetivos de cada estabelecimento.



Modernização de suítes

Nos quartos e suítes, o retrofit inclui a automação da iluminação, ar-condicionado e cortinas, além de streaming de canais e som ambiente com controle por comando de voz. Também será possível criar “cenas integradas”, em que diferentes equipamentos trabalham juntos para ajustar ambiente, iluminação e climatização conforme a preferência do hóspede.



A proposta também inclui fechaduras inteligentes com monitoramento remoto, sensores de ocupação, medidores de energia e sistemas automatizados de liga/desliga dos equipamentos. “Além do conforto, isso permite economia e gestão mais eficiente da manutenção”, afirma o material técnico da Abih-SP.



Áreas comuns

Para os ambientes compartilhados, como salões de eventos, recepção e espaços de convivência, o projeto propõe automação de iluminação, climatização com controle remoto e bilhetagem de consumo para locações.



A segurança também é reforçada, com controle de acesso digital, alarmes técnicos (como detecção de fumaça e vazamentos) e monitoramento inteligente de imagens, que pode ser usado tanto para segurança quanto para gestão de uso e manutenção dos espaços.



Na parte de entretenimento, são previstas telas multimídia, sonorização ambiente, transmissões ao vivo, e até mesmo salas preparadas para experiências interativas, como exposições, reuniões e eventos híbridos.



Utilidades

O terceiro eixo do projeto é voltado à gestão de energia, água e gás, com foco em eficiência energética e sustentabilidade. Estão previstos sistemas de geração ou aquisição de energia limpa, controle de consumo de água e gás, e parâmetros integrados às práticas ESG (ambientais, sociais e de governança).



“A ideia é que os hotéis também se alinhem às metas globais de sustentabilidade, sem perder a eficiência operacional”, explicou Walter Teixeira, CEO da TX Consultoria e head comercial do Portal do Hoteleiro, plataforma lançada em 2024 e que apoia a iniciativa. “Pesquisamos oito países para entender as tendências”, diz Teixeira

Durante a apresentação, Walter relatou que o Portal do Hoteleiro surgiu com base em uma ampla pesquisa internacional. “O portal foi criado em novembro do ano passado, quando fomos ao ar. Antes de sair, pesquisamos em oito países, nos veículos de hotelaria, para ver o que havia de tendências. Hoje, a gente acompanha esses mercados para renovar e atualizar nosso conteúdo”, afirmou.



Entre os países pesquisados, ele cita Estados Unidos, Japão, Alemanha, Espanha e México. “Automação, tecnologia aportada para os hotéis é algo que já está rodando no mundo inteiro. Não somos os únicos, isso já está acontecendo nos hotéis. Mas agora vamos dar um impulso para que esse assunto seja relevante para os hoteleiros.”



Ele destaca ainda que o projeto tem foco principalmente nos hotéis independentes. “A Abih é uma entidade que representa hotéis de todos os portes, mas especialmente os independentes. São 13 mil no Brasil, sendo 3.200 só no estado de São Paulo”, afirmou.



Internet e conectividade

Um dos pontos centrais do retrofit é a conectividade. A proposta inclui a modernização completa das redes Wi-Fi, com pontos de acesso instalados dentro dos quartos, além de alta velocidade e controle de acesso por hóspede.



Para isso, o projeto conta com o Guest Facilities, um aplicativo web que pode ser personalizado por cada hotel, com identidade visual própria. Ele é acessado via QR Code, sem precisar ser instalado no celular, e oferece serviços como:



- Concierge digital



- Diretório do quarto



- Cardápio com pedidos online



- Suporte técnico



- Acesso à conta e pagamento (se integrado ao sistema do hotel)



- Links diretos para WhatsApp, redes sociais e check-in online



Segundo Renato Pardo, da empresa Net4Guest, parceira do projeto, cerca de 70% dos atendimentos em alguns hotéis já são feitos via app. “O hóspede moderno quer praticidade e menos interação por telefone. Esse tipo de solução desafoga as recepções e melhora a experiência”, destacou.



Retorno sobre investimento

A Abih-SP também apresentou três cenários de investimento, com base em um hotel com 56 apartamentos, diária média de R$ 500 e taxa de ocupação estimada em 60% após a modernização:



- Cenário 1 – Apenas apartamentos: investimento de R$ 782 mil, com retorno em 2 anos e 8 meses.



- Cenário 2 – Apartamentos e áreas comuns: custo de R$ 1,628 milhão, retorno em 1 ano e 7 meses.



- Cenário 3 – Apartamentos, áreas comuns e utilidades: valor de R$ 2,268 milhões, com retorno em 1 ano e 5 meses.



“Quando a gente oferece uma hospedagem com mais tecnologia, conseguimos alcançar tanto os viajantes da nova geração — que já espera isso — quanto os mais experientes, que também estão cada vez mais conectados. Eu tenho 71 anos e gosto da tecnologia. Tenho minhas barreiras, mas quero ver isso funcionando e aproveitar os benefícios”, comentou Walter.



Ele também reforçou os dois principais ganhos para os empreendimentos: “Nos hotéis, temos dois objetivos principais: redução de custos e aumento de receita. A tecnologia permite os dois. É um ganha-ganha.”



Próximos passos

Mesmo antes do lançamento oficial, o projeto já vem despertando interesse. “Hoje, mesmo sem lançar oficialmente, já temos formulários preenchidos. Sete hotéis já se inscreveram. Não sei como souberam, mas já estão querendo aderir”, revelou Walter. Ele destacou que a aceitação tem sido positiva especialmente entre hotéis familiares do interior, como em Ribeirão Preto.



“Cada hotel é um hotel. Cada porte é um porte. Mas todos reconhecem que precisam se renovar. Nosso papel é levantar essa bola para que todos possam fazer um gol”, concluiu.