Turma da Mônica tem instalação intergaláctica em Santo André

Viajar pelas galáxias com a Turma da Mônica agora é possível em Santo André! No shopping Grand Plaza, uma exposição temática da Vila

do Limoeiro conquista o coração de gerações de adultos e crianças. A previsão é que o passeio astronômico se estenda até 20 de agosto.

No local, estão 130 mil bolas que alternam de cor em um céu suspenso com a figura de personagens da turminha contagiados pelo clima das estrelas. Uma trilha sonora também envolve os cenários instagramáveis preparados no espaço, como forma de tornar o ambiente mais lúdico e interativo com todos os sentidos.

A experiência foi apelidada de Balloon Experience – Diversão Espacial. O horário para visitas é de segunda a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Os ingressos (pelo site https://olhaoingresso.com.br/ballonexperienceturmadamonica.html) saem por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia oucomo entrada solidária, mediante a doação de alimento não perecível). O shopping fica na Avenida Industrial, 600, na região central de Santo André.