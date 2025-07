Com Calderano, etapa de Foz do Iguaçu tem início nesta quarta-feira (30)

Recheado de atletas de São Caetano, o WTT Star Contender chega à etapa brasileira, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Um dos principais torneios do circuito internacional de tênis de mesa, o evento reúne 30 brasileiros, incluindo os principais nomes do País e do Grande ABC: Hugo Calderano e Bruna Takahashi. As competições começaram nesta quarta-feira (30), com finais marcadas para os dias 1º, 2 e 3 de agosto.

Os jogos acontecem no Rafain Convention Center, com disputas nas categorias simples, duplas (masculina e feminina) e duplas mistas. O Brasil tem representantes em todas as modalidades, sendo 13 mulheres e 17 homens. São Caetano está presente com seis atletas: Hugo Calderano, Bruna Takahashi, Giulia Takahashi, Laura Watanabe, Vitor Ishiy e Leonardo Iizuka.

Calderano chega embalado após conquistar dois títulos na última etapa do circuito mundial, disputada no fim de semana passado, na Argentina: nas duplas mistas, ao lado de Bruna, e na chave individual.

Por serem cabeças de chave, Hugo e Bruna não disputam a fase de qualificação e estreiam diretamente nesta quinta-feira (31). Nas duplas mistas, enfrentam os chilenos Alfonso Olave e Sofia Vega às 10h.

Também às 10h, Giulia Takahashi faz sua estreia ao lado de Guilherme Teodoro contra Manav Thakkar e Swastika Ghosh, da Índia.

O WTT Star Contender de Foz do Iguaçu distribui 300 mil dólares em premiação e soma 600 pontos no ranking para os campeões das chaves individual e de duplas. Os vencedores das categorias simples recebem US$ 17 mil; nas duplas, o prêmio é de US$ 5,5 mil. A competição conta com transmissão ao vivo de SporTV e Cazé TV

