Mauá tem cerca 1.000 vagas para oficinas esportivas gratuitas no segundo semestre

A Prefeitura de Mauá está com inscrições abertas para as oficinas esportivas do segundo semestre. São oferecidas cerca de 1.000 vagas em 32 modalidades esportivas (com exceção da natação e hidroginástica). Todas de forma gratuita.

As atividades são voltadas a moradores a partir dos 7 anos de idade e são conduzidas por professores da rede municipal ou por profissionais vinculados a convênios de cooperação técnica. As oficinas acontecem em diferentes espaços públicos da cidade, promovendo o acesso descentralizado ao esporte.

As opções contemplam esportes coletivos e individuais, além de atividades físicas voltadas à promoção da saúde e qualidade de vida, como é o caso, por exemplo, da Academia da Terceira Idade, que atende o público a partir dos 50 anos.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso ao esporte e proporcionar bem-estar à população. As oficinas são também uma ferramenta de inclusão social, que une lazer, disciplina e cidadania”, destaca o secretário de Esportes e Lazer, Marcio Bertucci.

Para se inscrever ou obter mais informações, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer pelo telefone (11) 4512-7797. A lista completa de modalidades está disponível no link: https://sistemas.maua.sp.gov.br/grade_esportes/grade_geral_divulgacao.php.

Modalidades oferecidas pela Prefeitura: academia melhor idade, boxe chinês, capoeira, defesa pessoal, basquete iniciação, basquete competição, vôlei feminino iniciação, vôlei masculino competição, futebol de campo, futebol Society, futebol de salão, ginástica de baixo impacto, ritmos, musculação, funcional, ginástica rítmica iniciação, ginástica rítmica competição, jiu-jitsu, judô, karatê, natação, hidroginástica, taekwondo, tai chi chuan, vôlei adaptado e yoga. Todas as modalidades são inclusivas e possuem vagas para pessoas com deficiência. Também há turmas exclusivas PCD, com professores especializados que desenvolvem atividades especiais para alunos portadores de deficiência.