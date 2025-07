Bolsas de NY fecham em queda após Powell conter aposta sobre alívio em setembro e novas tarifas

As bolsas de Nova York encerraram o pregão em queda nesta quarta-feira, 30, influenciadas pelas sinalizações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, de que ainda não há uma decisão tomada sobre a elevação ou redução da taxa de juros em setembro. Os investidores também digerem a confirmação da tarifa de 50% para o cobre.

O índice Dow Jones caiu 0,38%, fechando aos 44.461,28 pontos. O S&P 500 recuou 0,12%, encerrando aos 6.362,92 pontos, enquanto o Nasdaq registrou alta de 0,15%, com 21.129,67 pontos ao final do dia.

Após a decisão do Fed de manter as taxas de juros inalteradas e com Powell demonstrando cautela quanto à reunião de setembro - a qual o mercado já precificava um corte - a Capital Economics avalia que o banco central deverá manter a política monetária estável até o fim do ano. O Commerzbank pontuou que o Fed não sinalizou alívio monetário em setembro, mas o banco ainda acredita que em um corte no próximo encontro. O ING, por sua vez, só acredita que haverá flexibilização em dezembro.

O mercado também segue atento à temporada de balanços corporativos. A Humana saltou 12,5% após divulgar lucro acima das expectativas e elevar sua projeção de ganhos para o ano. A Starbucks caiu 0,22% após lucro abaixo do esperado, enquanto apresentou bons números de receita.

A LendingClub disparou 21,2%, impulsionada por resultados melhores do que o esperado e um aumento de 32% nas originações de empréstimos. Por outro lado, a SoFi Technologies recuou 2,37% após anunciar uma oferta pública de ações.

A fabricante de motocicletas Harley-Davidson teve suas ações valorizadas em 13,4%, apesar da queda na receita, impulsionada pela venda de participação em sua unidade de financiamento.

As ações da Microsoft fecharam em alta de 0,13%, enquanto o mercado aguardava seus resultados. Já a Meta Platforms recuou 0,68% antes da divulgação de seu balanço.

Para amanhã, estão previstos os resultados da Apple (-1,04%), Amazon (-0,33%) e Mastercard (-0,72%).