Sesc Santo André destaca bibliotecas comunitárias com oficinas, saraus e atividades formativas

O Sesc Santo André realiza, ao longo de agosto, o projeto Bibliotecas que abraçam, leituras que acolhem, com uma programação voltada à valorização das bibliotecas comunitárias e dos profissionais que atuam na mediação de leitura. A iniciativa inclui oficinas, vivências, apresentações, saraus e debates sobre o papel social da leitura e dos espaços de convivência literária.

As ações são direcionadas a educadores, bibliotecários, mediadores e ao público em geral, com foco na formação e na troca de experiências. Entre os destaques está a visita à Biblioteca Comunitária de Parelheiros, no dia 16, que percorre espaços criados por mobilização popular, com participação do projeto Caminhos da Leitura.

Na área formativa, estão programadas oficinas como Narrativa Visual e Escrita Criativa para Mulheres, com Daniela Bontempi; Mediação de Leitura, com a Cia Simbora; e Ambientação de Bibliotecas, com Val Rocha e Ketlin Santos.

A programação artística inclui contações de histórias com a Cia Passarinho Contou, o espetáculo Amados da Bahia, da Cia Luarnoar, e Um Canto para Carolina, da Cia Os Inventivos, inspirado na obra de Carolina Maria de Jesus. Também haverá saraus com os coletivos Sarau na Quebrada e Sarau Bodega do Brasil.

Além das atividades culturais, o projeto promove rodas de conversa sobre bibliodiversidade, a atuação das bibliotecas comunitárias e o papel da bibliotecária como mediadora entre livros e leitores.

A cantora e compositora Socorro Lira encerra o projeto no dia 29, com o show de lançamento do álbum Dá-me as Rosas, que musicaliza textos de Carolina Maria de Jesus.

A programação acontece no Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar) e parte das atividades tem entrada gratuita ou ingressos a preços acessíveis. Informações completas estão disponíveis em sescsp.org.br/santoandre.