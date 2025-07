Sesc São Caetano celebra cultura paraense com dança e música em agosto

Durante o mês de agosto, o Sesc São Caetano promove uma programação especial dedicada à valorização da cultura popular paraense, com destaque para o Carimbó e outras expressões afro-indígenas. Por meio de vivências e espetáculos, o público é convidado a se conectar com as raízes culturais do Norte do Brasil, em experiências que envolvem corpo, memória e identidade.

A programação tem início com a vivência Carimbó – Primeiros Passos, conduzida pelo grupo Yandê Transpará, que acontece às sextas-feiras, de 1 a 22 de agosto, das 10h às 11h, na área de Convivência. Voltada para maiores de 16 anos, a atividade é gratuita e propõe mais do que uma introdução à dança: trata-se de uma imersão sensível nos ritmos, gestos e histórias que moldam a música paraense. Ao som do Carimbó, Lundu e Pretinha d’Angola, os participantes aprendem os passos básicos enquanto conhecem referências como Mestre Verequete e Dona Onete. A vivência também inclui conversas sobre biodiversidade, ancestralidade e identidade, fortalecendo a relação entre o corpo e o território.

No dia 8 de agosto, sexta-feira, às 20h, o público poderá conferir o espetáculo Furiosa Amazônia – Ritmos e Danças do Pará, apresentado pelo Grupo Carimbó Pai D’Égua. A apresentação mescla sonoridades tradicionais e contemporâneas, com arranjos que transitam entre o carimbó, siriá, brega, tecnobrega e lundu. O espetáculo reúne músicos e dançarinos em cena para formar um “arraial moderno” que dialoga com as linguagens periféricas de Belém e os saberes ancestrais da floresta. Com teatralidade, ritmo e energia contagiante, “Furiosa Amazônia” propõe uma experiência sensorial e interativa. A classificação indicativa é de 12 anos, com ingressos a preços populares: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia) e R$ 12,00 (credencial plena).

Encerrando a programação, no dia 29 de agosto, sexta-feira, às 20h, o palco da Convivência recebe o Grupo Belezas do Pará, fundado em 2020 pela carimbozeira e fazedora de cultura Giselle Pimentel, que há mais de 30 anos atua na cena do Carimbó. Com um trabalho que une pesquisa, dança e vivência, o grupo tem como missão promover e ampliar o alcance da cultura popular paraense. Sua apresentação é centrada no Carimbó, manifestação afro-indígena que exalta a natureza, o cotidiano caboclo e as encantarias da Amazônia. Com figurinos, coreografias e musicalidade vibrantes, o grupo apresenta ao público um espetáculo que celebra as tradições do Pará e convida à conexão com a herança cultural da região. A classificação indicativa é de 12 anos, com ingressos a preços populares: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia) e R$ 12,00 (credencial plena).

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí - 554 Santa Paula – São Caetano

Dias: sextas de agosto

Recomendação etária: verificar pelo portal sescsp

Ingressos: Vivência (grátis) e Espetáculos: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia) e R$ 12,00 (credencial plena)

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 10h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30