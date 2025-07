The Town divulga esquema de mobilidade, com dois novos serviços de trem e ônibus

Festival em São Paulo contará com trem expresso, ônibus metropolitano, transporte executivo interestadual e operação 24h de metrô e trens.

Com expectativa de receber milhares de pessoas nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, o festival The Town 2025 amplia seu plano de mobilidade para garantir uma experiência mais segura e confortável ao público. A Cidade da Música, montada no Autódromo de Interlagos, contará com novas opções de transporte oficial, além da operação 24 horas de metrô e trens já realizada com sucesso na primeira edição.

Duas novidades foram anunciadas: o Trem Expresso The Town e o Ônibus The Town Express, além do retorno da operação Primeira Classe, com ônibus executivos que partem de cidades dentro e fora de São Paulo e desembarcam diretamente dentro do Autódromo.

Trem Expresso The Town

Em parceria com a ViaMobilidade, o Trem Expresso contará com duas rotas exclusivas e número reduzido de paradas, permitindo acesso rápido à estação mais próxima do Autódromo de Interlagos — a cerca de 10 minutos a pé do festival.

As rotas são:

Rota 1: Embarque na Estação Barueri (Linha 8–Diamante), parada na Estação Pinheiros e destino final próximo a Interlagos.

Rota 2: Embarque na Estação Pinheiros (Linha 9–Esmeralda), parada na Estação Morumbi-Claro e destino final em Interlagos.

As partidas ocorrerão a cada 30 minutos a partir de Pinheiros e a cada 1 hora nas demais estações. O retorno será das 00h às 2h30. O bilhete de ida e volta custa R$ 35 e pode ser adquirido em passaporte.viamobilidade.com.br.

Ônibus The Town Express

O serviço metropolitano contará com embarques diretos de cinco terminais da cidade de São Paulo: Terminal Metrô Barra Funda, Terminal Vila Yara, Terminal Panamby, Terminal Jardins e Terminal Penha.

LEIA TAMBÉM:

The Town terá menu inspirado em estilos musicais



A chegada será na Avenida José Carlos Pace, próxima ao portão A do festival. Os embarques acontecerão com hora marcada, das 10h às 20h. A volta será a partir das 22h, por ordem de chegada. O bilhete de ida e volta custará R$ 40, com vendas em site próprio (ainda não divulgado oficialmente).

Metrô e Trens 24h

Assim como em 2023, todas as linhas de Metrô e CPTM funcionarão 24 horas durante os dias de festival. A Linha 9–Esmeralda será a principal via de acesso ao evento. O embarque é permitido até as 00h em qualquer estação. Após esse horário, somente será possível embarcar na Estação Autódromo, com desembarque e integração disponíveis em todas as demais estações.

Ônibus Primeira Classe

Pela primeira vez, o The Town contará com o serviço de ônibus Primeira Classe, com embarques diretos de cidades do Estado de São Paulo, além de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Os ônibus, com ar-condicionado e poltronas reclináveis, são os únicos com embarque e desembarque dentro da Cidade da Música.

Na Capital, os embarques ocorrem em locais como: Shopping Eldorado (Pinheiros), Aeroporto de Congonhas, Shopping Parque da Cidade, Shopping Dom Pedro (Campinas), Hotel Marriott (Guarulhos) e Shopping Tamboré (Alphaville)

Os preços variam entre R$ 220 e R$ 750, dependendo da cidade de origem. A venda já está disponível no site da Ticketmaster Brasil.

Ruas bloqueadas e acesso restrito

Para garantir a segurança, não será permitida a entrada de carros não autorizados nas ruas próximas ao Autódromo, o que inclui veículos de aplicativo e táxis. A organização recomenda fortemente o uso dos transportes oficiais.