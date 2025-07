Esses doramas estreiam em agosto e vão dominar sua agenda; veja quais

Todos sabemos que agosto é um mês longo, e é também o que marca, oficialmente, a virada para a segunda metade do ano. Então, que tal receber esse novo ciclo com um monte de estreias incríveis do Viki – uma das maiores plataformas de streaming de conteúdo asiático do mundo – e começar a explorar ainda mais novidades vindas de todos os cantos da Ásia?

Neste mês, o Viki preparou para você o melhor dos romances, fantasias, reality shows, minisséries, animações e até um drama do Vietnã, mais um país para você conhecer a cultura e mergulhar nos seus costumes e histórias incríveis.

Confira os principais lançamentos de agosto no Viki

Minha querida jornada - Original do Viki! (Coreia do Sul) - 2 de agosto

Kang Yeo Reum, uma ex-idol que nunca foi o centro das atenções em sua vida, embarca em uma jornada para encontrar o verdadeiro sucesso e o significado da vida como repórter de viagens, fazendo passeios em nome de outras pessoas. O drama captura belas paisagens de diversos destinos e traz histórias emocionantes e acolhedoras para os espectadores. Kang Yeo Reum é uma ex-integrante de um girl group que agora trabalha há cinco anos como repórter em um programa de viagens chamado “One Day Travel”. Apesar de ser conhecida como o ícone de positividade e otimismo no trabalho, Kang Yeo Reum esconde a ansiedade em relação ao futuro atrás de sua fachada feliz. O Sang Sik é o CEO da Ogu Entertainment, a agência com a qual Kang Yeo Reum tem contrato. Nascido como o filho mais novo de uma família de médicos, O Sang Sik passou por muitos altos e baixos na vida, de boxeador a CEO de uma empresa de entretenimento. Sentindo-se responsável por ter trazido Yeo Reum para a indústria, Sang Sik mantém uma relação próxima com ela há mais de 15 anos.

A ascensão imortal (China) - 3 de agosto

Han Li (Yang Yang) é o quarto filho pobre e comum de uma vila sem destaque. Quando criança, seu tio o apresentou à Qixuanmen, a seita local de cultivo espiritual, e o líder decidiu aceitá-lo como membro ao perceber que ele tinha poder espiritual, ainda que fraco e não treinado. À medida que Han Li desenvolve suas habilidades de cultivo em sua busca pela imortalidade, ele conhece Nangong Wan (Jin Chen), uma cultivadora. Han Li fica encantado com a elegância delicada e a força de Nangong Wan, e os dois começam a desenvolver uma parceria que os fortalece. No entanto, eles enfrentam um inimigo sombrio: Wang Chan (Wang Duo), um praticante de técnicas proibidas que ameaçam o reino. Será que Han Li conseguirá salvar seu povo e alcançar a iluminação, apesar de suas origens humildes? O drama é adaptado do romance de mesmo nome, escrito por Wang Yu.

Love, Take Two (Coreia do Sul) - 5 de agosto

Lee Ji An é uma mãe solteira que sempre viveu com confiança como sua maior arma. Quando enfrenta situações difíceis, ela lida com os problemas com seu jeito direto e sua persistência. Para ela, não existe “almoço grátis”. Lee Ji An trabalha como gerente de um canteiro de obras, controlando tudo o que acontece por lá. Sua filha é Lee Hyo Ri, estudante de medicina, e o maior orgulho da sua vida. Mas tudo muda quando Hyo Ri começa a se rebelar — e o primeiro amor de Lee Ji An reaparece. Seu primeiro amor é Ryu Jeong Seok, um pai solteiro que vive tranquilamente com seu filho Ryu Bo Hyeon. A vida pacata de Jeong Seok muda quando Lee Ji An e Hyo Ri invadem seu cotidiano. Já Bo Hyeon, que desde cedo sabia o que queria fazer, cuida de uma fazenda de flores há seis anos. Ele é experiente no ramo, mas começa a sentir novas emoções por Hyo Ri — que estaciona um trailer bem em frente à sua casa.

Legend of the Female General (China) - 6 de agosto

Quando o prestígio da família He é ameaçado, He Yan (Zhou Ye), a filha mais velha, é forçada a assumir a identidade de seu irmão, He Ru Fei, o primogênito. Enquanto estuda, He Yan conhece Xiao Jue (Ryan Cheng), um jovem estudioso, e os dois criam uma amizade. Porém, He Yan decide se alistar no exército e lutar no campo de batalha. Ela se torna uma general celebrada e retorna para casa — apenas para descobrir que o verdadeiro He Ru Fei voltou e quer sua “identidade” de volta. He Yan foge, se alista em um novo exército e jura vingança. Lá, reencontra Xiao Jue, mas ele suspeita que ela seja uma espiã. Será que eles conseguirão reconstruir a confiança — e ajudar He Yan a atingir seus objetivos? O drama é adaptado do web novel Rebirth of a Star General, de Qian Shan Cha Ke.

Dear My Princess (Vietnã) - 11 de agosto

Hoang Quy Muoi gira em torno de uma história de amor que atravessa dimensões, de 1285 até os dias atuais, entre a Princesa An Tu e o lorde Chieu Thanh. Princesa An Tu é uma jovem linda e bondosa, talentosa em pintura e dona de uma voz doce para cantar. A trama se complica quando Khanh Tien (Oanh Kieu), uma atriz famosa nos dias de hoje, troca de identidade acidentalmente com An Tu. Isso dá início a diversas situações românticas e engraçadas.

My Frosty Coworker is Only Sweet to Me (Japão) - 15 de agosto

Amante de doces, Kotori Ogata (Yumeha Yanai) trabalha em uma empresa de produção web, onde é conhecida por sua personalidade gentil e atenciosa. No entanto, ela luta com a própria imagem corporal devido a traumas do passado e é tímida quando o assunto é romance. Kotori tem uma queda por seu colega mais jovem, Ryosuke Soma (Shunta Sono), que tem fama de frio e distante no trabalho. Após os dois serem pegos pela chuva juntos, Kotori lhe oferece ajuda para se aquecer, quebrando o exterior gelado de Ryosuke. A partir daquele dia, Ryosuke começa a mostrar carinho – e só para Kotori – no trabalho, diminuindo aos poucos a distância entre eles enquanto constroem um relacionamento. O drama é adaptado do mangá homônimo de Mayuha Mihoshi.

My Troublesome Star (Coreia do Sul) - 18 de agosto

Um romance realista que retrata o retorno da estrela Im Se Ra, que ficou 25 anos afastada da carreira após ganhar o prêmio de Melhor Atriz mais jovem da história e sofrer um acidente no auge de sua fama. Dokgo Cheol é um detetive solteiro que jurou se casar antes dos 40, mas perdeu a motivação e a paixão com o tempo. Um romântico que sonha com um amor ardente, ele conhece Im Se Ra e os dois começam um relacionamento mutuamente benéfico.

Ligados pelo pecado (China) - 20 de agosto

Mesmo não sendo a filha mais velha, Jiang Ying Xian (Hu Yi Yao) está determinada a desafiar as normas sociais e herdar os negócios da família. Quando seu irmão se envolve em problemas e machuca outra garota, Ying Xian se encontra com o irmão mais velho da vítima, Fu Cheng (Hao Fu Shen), para discutir a situação. Apesar de Fu Cheng, vindo de uma origem humilde, se irritar com a forma como Ying Xian lida com as coisas, ele aceita o emprego como seu guarda-costas para conseguir dinheiro e pagar as despesas médicas da irmã. O comportamento impulsivo e cheio de energia de Ying Xian dificulta o trabalho de Fu Cheng, mas eles acabam se sentindo atraídos um pelo outro, apesar das diferenças. No entanto, a vida os separa: Ying Xian está noiva de outro homem, enquanto Fu Cheng se alista no exército. Será que eles vão se reencontrar? O drama é adaptado do web novel E Rong Suo, de Chun Mian Yao Shui.

Terror in Resonance (Japão) - 22 de agosto

Em uma versão alternativa do presente, dois adolescentes conhecidos como Nine e Twelve roubam um protótipo de bomba atômica em um aparente ataque terrorista. Chamando a si mesmos de “Sphinx”, eles publicam um vídeo na internet ameaçando destruir Tóquio, a menos que um enigma criptográfico seja resolvido. Eles são dois dos sobreviventes de um experimento secreto da Rising Peace Academy, que tentava transformar crianças órfãs com síndrome de savant em armas humanas. Eles fazem amizade com Lisa, uma estudante solitária, que acaba envolvida em seus planos para expor as atividades obscuras da organização.

The Twin Gambit (Tailândia) - 22 de agosto

Duas irmãs com personalidades e estilos de vida diferentes precisam assumir os papéis uma da outra para cumprir uma missão importante. Mas, em vez de tudo correr conforme o plano, as coisas saem do controle. Mais importante: ambas estão apaixonadas pelo mesmo homem. E uma intensa disputa começa.

