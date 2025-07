Família segue buscas por Sofia; jovem pode ter sido vista em Santo André

A família de Sofia Félix Torres, 15 anos, continua mobilizada na busca pela adolescente desaparecida desde a madrugada da última quinta-feira (24), em São Bernardo. Imagens de câmeras de segurança mostram que a jovem saiu de casa por volta das 2h, na Rua Cora Coralina, bairro Alto Industrial, e desde então não foi mais vista.





Na noite desta quarta-feira (30), a mãe, Simone Félix, informou ao Diário que passou o dia em Santo André após receber informações de que a filha poderia ter sido vista nas imediações do Terminal Santo André. “Nós estamos aqui perto do terminal. Disseram que tem uma menina com as características dela pedindo dinheiro, aparentemente bem cansada. Depois daqui vamos até a Estação Prefeito Saladino para ver se tem alguma informação também”, disse.





Segundo Simone, a polícia tem coletado imagens de câmeras de segurança no entorno do terminal. “ Eles estão em cima, graças a Deus. Acredito que essas imagens de dentro do terminal só eles conseguem acessar”, comentou. A família também recebeu relatos de que Sofia teria sido vista anteriormente na região do Rudge Ramos, em São Bernardo. “Hoje foram tantas emoções, tantas informações e denúncias que a gente correu atrás”, relatou.

Caso





A jovem desapareceu após uma discussão em casa. Ainda de acordo com o relato da mãe, nos últimos dias, Sofia havia apresentado comportamentos diferentes. Ela passou a usar o celular com mais frequência em momentos reservados, como no banheiro, e isso acendeu um alerta na família.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que "diligências estão em andamento para localizá-la e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento." O caso é investigado pelo 6º DP de São Bernardo com apoio do SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa). Quem tiver informações pode entrar em contato com a família pelo telefone (11) 91472-9547.