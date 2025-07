O distante Tarcísio

O Grande ABC, com quase 3 milhões de habitantes, depositou grande confiança em Tarcísio de Freitas (Republicanos) na eleição de 2022. A votação expressiva dada ao então candidato ao governo paulista, que venceu Fernando Haddad (PT), foi acompanhada da expectativa de que a região receberia atenção proporcional ao apoio oferecido nas urnas. Todavia, passados dois anos e meio de gestão, constata-se que compromissos assumidos ficaram distantes da realidade. Pedidos por melhorias na saúde, por exemplo, como a criação de Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde exclusiva, permanecem sem resposta do Palácio dos Bandeirantes, gerando frustração e sensação de abandono.

A ausência de diálogo entre o governo estadual e os chefes de Executivos locais aprofunda a distância política. O comportamento do secretário de Saúde, Eleuses Paiva, que reiteradamente ignora os pleitos da região, é sintomático do descaso generalizado do governo paulista. A tímida entrega de obras, restrita à Praça da Cidadania em Mauá, contrasta com a relevância econômica e populacional da região, que historicamente contribui de forma expressiva ao desenvolvimento do Estado. Ao mesmo tempo, as visitas de Tarcísio ao Grande ABC, raras e pontuais, reforçam a percepção de que as prioridades do governo estão em outros territórios, deixando prefeitos e moradores sem perspectivas.

Se mantida essa postura, o governador corre o risco de enfrentar dura reação nas urnas em 2026 – seja ele candidato à reeleição ou à Presidência da República, conforme se especula. A população regional, hoje desatendida, pode retribuir a negligência com a mesma falta de compromisso percebida em sua administração. Caso volte ao Grande ABC com a aproximação do próximo pleito apenas para multiplicar promessas não cumpridas, Tarcísio de Freitas estará sujeito a receber uma banana do eleitorado que o apoiou maciçamente em 2022, o que seria, diga-se de passagem, uma resposta condizente com a relação de distanciamento e desinteresse que se consolidou ao longo de seu mandato.

LEIA TAMBÉM:

Grande ABC demonstra insatisfação generalizada com o governo Tarcísio