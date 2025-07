Obras de drenagem interditam faixa da Anchieta sentido Porto de Santos a partir desta terça (30)

A Prefeitura de Santos inicia nesta terça-feira (30) uma obra de drenagem no acesso à Avenida Portuária, na região da Alemoa. A intervenção será realizada na Via Anchieta, na altura do km 64+800, sentido Litoral, e tem duração prevista de 30 dias.

Durante o período das obras, uma faixa de rolamento será interditada no local. Para evitar congestionamentos e manter o fluxo de veículos em direção ao Porto de Santos, será implantada uma faixa reversível na área urbana da cidade – fora do trecho sob concessão da Ecovias.

A operação será coordenada pela Prefeitura de Santos, com apoio da Ecovias Imigrantes, do Policiamento Rodoviário, da Guarda Portuária e da empresa responsável pela obra. Guinchos pesados da CET, equipes da Guarda Portuária e da concessionária também estarão posicionados nas imediações para agir rapidamente em casos de panes ou outras ocorrências.

Embora a obra ocorra fora da área de concessão, a Ecovias atuará em conjunto com as autoridades para reduzir impactos no tráfego e reforçar a segurança dos motoristas que utilizam o acesso ao Porto de Santos.

A recomendação aos condutores é redobrar a atenção ao trafegar pela região durante o período de obras.